Коммунальная авария на улице Стаханова устранена

Если батареи так и не станут горячими, следует обратиться в управляющую компанию.

Специалисты «Квадры» завершили ремонтные работы по устранению аварии на теплотрассе на улице Стаханова в Липецке. В ранее отключённые из-за аварии дома и учреждения пускают отопление и горячую воду.



- Наши специалисты завершили работы на теплосети в районе улицы Стаханова. В части домов, где уже есть тепло и горячая вода, в ближайшее время будут полностью восстановлены их параметры. В домах по адресам ул. Стаханова 29а, ул. 60 лет СССР 24,28, тепло и горячая вода также появятся в ближайшее время, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация». - Напоминаем, что непосредственно подключением домов к системе теплоснабжения и наладкой параметров теплоносителя внутри дома занимаются сотрудники управляющих компаний. По вопросам о сроках восстановления подачи тепла и горячей воды необходимо обращаться в УК.



Коммунальная авария произошла 14 января. На время ее устранения была отключена подача тепла в 34 жилых дома, близлежащие детсады и школы. В промоину упала 19-летняя девушка. Она госпитализирована в отделение интенсивной терапии ожогового центра. Также пострадал 31-летний водитель автомобиля «Лада Веста», его машина въехала в промоину. Мужчина получил ожоги, он также находится в реанимации ожогового центра.