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Коммунальная авария на улице Стаханова устранена

23 1368
#коммунальная авария
10
Коммунальная авария на улице Стаханова устранена

Если батареи так и не станут горячими, следует обратиться в управляющую компанию.

Специалисты «Квадры» завершили ремонтные работы по устранению аварии на теплотрассе на улице Стаханова в Липецке. В ранее отключённые из-за аварии дома и учреждения пускают отопление и горячую воду.

- Наши специалисты завершили работы на теплосети в районе улицы Стаханова. В части домов, где уже есть тепло и горячая вода, в ближайшее время будут полностью восстановлены их параметры. В домах по адресам ул. Стаханова 29а, ул. 60 лет СССР 24,28, тепло и горячая вода также появятся в ближайшее время, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация». - Напоминаем, что непосредственно подключением домов к системе теплоснабжения и наладкой параметров теплоносителя внутри дома занимаются сотрудники управляющих компаний. По вопросам о сроках восстановления подачи тепла и горячей воды необходимо обращаться в УК.

Коммунальная авария произошла 14 января. На время ее устранения была отключена подача тепла в 34 жилых дома, близлежащие детсады и школы. В промоину упала 19-летняя девушка. Она госпитализирована в отделение интенсивной терапии ожогового центра. Также пострадал 31-летний водитель автомобиля «Лада Веста», его машина въехала в промоину. Мужчина получил ожоги, он также находится в реанимации ожогового центра.
23 1368
#коммунальная авария
10

Комментарии (23)

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Топ

9 минут назад
Никто не проведёт законы, чтобы за аварию на городской трубе платили неустойку как на нефтепроводе или газопроводе, если непоставка на Запад.
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Стаханова 21

12 минут назад
Нет ни воды никакой и нет отопления
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Людмила

14 минут назад
Катукова 18 холодные батареи . Что за ужас ???
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Гостья

14 минут назад
Дикость какая-то.Липецк вечно шокирует.Фильмы ужасов не нужно смотреть,достаточно выйти на улицу.
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НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент)

14 минут назад
Доктор Преображенский, За поправки голосовали? Международный суд теперь не прокатывает. Только наш, самый гуманный (к казнокрадам)... С Квадры всё будет, как с гуся вода)))
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Таня

18 минут назад
Стаханова 27. Мёрзним. Отопления нет время 19-30.
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Наталия

20 минут назад
Петра Смоодина 16, отопление есть, а воды нет никакой.
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Smokey

21 минуту назад
Эй там где наши депутаты ЕР? Как вы коммунистам говорите то. И где ваши дела ЕР ???? После ссср износиловать старую инфраструктуру и нечего нового не строить ? Думали так нормально прокатит!?)
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Доктор Преображенский

23 минуты назад
Выздоровления всем пострадавшим, а квадре многомиллионных исков, даже в международный суд. Я бы обанкротил, но потом притензии к правительству.
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Липецкий

25 минут назад
А хозяин кто?!!!
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