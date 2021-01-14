За новогодние праздники в Липецкую областную детскую больницу обратились за помощью 483 ребенка

Зимние развлечения оборачиваются травмами.

Как сообщает Центр общественного здоровья, каждую зиму детский травматизм увеличивается примерно на треть. За новогодние праздники за медицинской помощью детям в Липецкую областную детскую больницу обратилось 483 ребенка.



- Ватрушки, лыжи, коньки – самые любимые развлечения детей зимой. К сожалению, именно они становятся причиной многих травм, - отмечает заведующий отделением травматологии Областной детской больницы Владимир Ярлыков. - Следует помнить о безопасности и учить детей правильному обращению с любыми предметами для игр. В первую очередь, взрослые должны убедиться, что дети катаются в безопасном месте. А на их одежде желательно наличие светоотражающих элементов.



Специалисты отмечают, что гололед тоже является причиной множества травм.



Прежде чем поставить ребенка на лыжи или коньки, нужно научить этому ребенка. Необходимы знания техники: умение ставить ногу, держать корпус, регулировать ритм дыхания, знание правил безопасности падения. Родителям важно не только обучить ребенка безопасному катанию, но и не забыть обеспечить необходимыми средствами защиты (налокотники, наколенники, шлемы и т.д.).



Еще одна распространенная зимняя травма - обморожение. Чаще всего обморожению подвергаются пальцы ног и рук, щеки, нос и уши. Обморожения нередко наступают незаметно, без боли, поэтому необходимо чаще обращать внимание на цвет румянца у ребенка, проверять чувствительность кожи лица, постоянно шевелить пальцами рук и ног. Если на прогулке вы заметили, что румянец у ребенка неравномерный, с ярко-красными или белыми пятнами – срочно возвращайтесь домой.



Чтобы избежать неприятных последствий, правильно одевайте ребенка для прогулок: необходимы варежки, шарф, шапка из водоотталкивающего материала на теплой подкладке; обувь, не сдавливающая конечность и не пропускающая воду. Кожу лица можно защитить специальным детским кремом, не содержащим воды.



Зимой возрастает число транспортных травм. Часто ребенок видит, что машина приближается, но надеется проскочить. Машина же просто не успевает затормозить, поскольку на скользкой дороге тормозной путь у автомобилей значительно больше.



Любимые детские развлечения – фейерверки и петарды следует разрешать только подросткам старше 14 лет и только под наблюдением взрослых, соблюдая строгие правила безопасности.



