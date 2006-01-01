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15 минут назад

Спасать липецкую команду позвали самую высокую волейболистку

У липчанок два новичка с опытом игры в Суперлиге.

Липецкий волейбольный клуб пополнился двумя новыми игроками.

19-летняя блокирующая Софья Рогастикова (16.12.2005, на фото), воспитанница столичной СШОР «Фортуна», в сезоне-2020/21 выступала за молодёжный состав липчанок, а затем перебралась в «Тулицу». Там становилась бронзовым призёром Молодёжной лиги и Кубка Молодёжной лиги. А в этом сезоне получила шанс попробовать себя в Суперлиге. Дебютировала 17 сентября 2024 года в матче тулячек против «Динамо-Метара», всего приняла участие в 6-ти поединках, очков не набирала.

196-сантиметровая Софья теперь станет самым высоким игроком липецкой команды.

Ещё одно усиление – 28-летняя доигровщица, мастер спорта Евгения Бочкарёва (09.04.1996, 185 см). За плечами уроженки города Оса Пермского края выступления за екатеринбургскую «Уралочку», «Сахалин», челябинский «Динамо-Метар». В Суперлиге – 75 матчей и 589 очков.В сезоне-2020/21 Евгения пробовала свои силы за границей и стала чемпионкой Португалии в составе лиссабонского «Спартинга». В последнее время поддерживала форму с «Уралочкой-2», но контракт не подписывала.

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Евгений Бочкарёва, фото ПСК "Сахалин"

Подписание новых игроков в клубе объяснили GOROD48 стремлением уйти с последнего места в Высшей лиге «А», в которой в 30 играх липчанки одержали всего 2 победы.

Вместе с тем в заявке «Липецка» теперь стало 22 игрока – больше всех в лиге. В клубе пояснили, что кого-то из волейболисток теперь могут перевести во второй состав, речи о досрочном расторжении контрактов не идёт.

Игры очередного 9-го тура «Липецк» проведёт во Владивостоке. Соперницами станут местное «Динамо» (Приморский край), занимающее 4-е место и команда Московской волейбольной академии (12-е). С ними наши волейболистки проведут по два поединка. На игры с МВА особая надежда, ведь соперницы находятся всего на две строчки выше нас и одну из своих побед липчанки одержали именно над ними.

Фото вверху vk.com
Волейбол
ВК «Липецк»
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