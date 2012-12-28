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21-летний парень угнал «Шевроле Круз», но далеко не уехал — врезался в ограждение

Ключи от машины он незаметно забрал, пока его приятель спал.

В Липецком округе направлено в суд уголовное дело в отношении 21-летнего парня, обвиняемого в угоне автомобиля «Шевроле Круз».

В августе 2024 года обвиняемый уже был осужден за кражу — его приговорили к штрафу в 50 000 рублей, но зачли срок содержания под стражей (с апреля по август) и от штрафа освободили. Но на путь исправления парень не встал и, по данным следствия, утром 2 ноября 2024 года угнал машину от пункта «Вайлдберриз» по улице Орловской села Кулешовка Липецкого округа. Причём угнал у своего приятеля-инвалида.

На этой машине ездил на работу сотрудник пункта выдачи заказов — инвалид по слуху. Когда владелец авто задремал в рабочей «Газели», сняв слуховой аппарат, его приятель (мужчины познакомились на складе маркетплейса около года назад) незаметно забрал с панели ключи от его личного авто.

На чужой машине обвиняемый поехал в сторону АЗС в селе Косырёвка, но в 8:05 на 281-м километре дороги «Орёл-Тамбов» не справился с управлением и попал в ДТП — врезался в металлическое ограждение, после чего с места аварии скрылся.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия 21-летнего парня квалифицированы следствием про части первой статьи 166 УК РФ. Санкции этой статьи — до пяти лет лишения свободы.
угон
автомобиль
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Комментарии (4)

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Сначала новые
опер
19 минут назад
Я вас умоляю .какой штраф только на зону
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Воры
39 минут назад
не спят ! Будьте с приятелями начеку !
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Хорошо
27 минут назад
Как скажите !
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Фунтик
50 минут назад
На работе спать нельзя
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