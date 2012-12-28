Полет автомобиля в сторону лога записала камера наблюдения

Судя по записи, водитель задел попутную машину.



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Камера наблюдения записала аварию на улице Терешковой, в результате которой 2 февраля автомобиль оказался за забором на краю Каменного лога.Судя по записи, автомобиль, двигавшийся на высокой скорости, задел попутную машину и изменил траекторию.