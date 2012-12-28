Министр здравоохранения разбирается в трагедии в областной больнице: пациент выпал с шестого этажа
На формирование комфортной среды в Липецке выделили как никогда мало денег — всего 103 миллиона
Министр здравоохранения разбирается в трагедии в областной больнице: пациент выпал с шестого этажа
Происшествия
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сегодня, 15:46
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Полет автомобиля в сторону лога записала камера наблюдения
Судя по записи, водитель задел попутную машину.
Судя по записи, автомобиль, двигавшийся на высокой скорости, задел попутную машину и изменил траекторию.
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