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сегодня, 15:22
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Загадочное озеро в 19-м микрорайоне до сих пор не пересохло

Не найден и владелец трубы, из которой выкачивали воду в озеро.

В «РВК-Липецк» GOROD48 заявили, что вода, которую энергетики сливали в лесопарковую полосу у областной больницы, не имеет отношения к компании. Сотрудники «РВК-Липецк» обследовали свои сети в районе больницы и утечек на них не нашли.

— Отобраны пробы воды, поступающей на поверхность — ее состав отличается от питьевой, —сообщили в энергокомпании.

Тем не менее, «РВК-Липецк» продолжат обследование сетей с помощью специального диагностического оборудования, чтобы выявить возможные скрытые утечки.

Напомним, по словам местных жителей, рукотворный водоем появился примерно около года назад, но в последнее время проблема обострилась. Ранее в Липецком филиале компании «Квадра» заявили, что вода, которую пришлось откачивать их сотрудникам, вытекла не из труб энергкомпании. «Квадра» также провела анализы воды. Она не соответствует параметрам и химическому составу воды, которую компания использует для тепловых сетей. 

GOROD48 побывал на месте, где образовалось озеро. Пешеходная дорожка сухая, не затоплен и переход через железнодорожные пути, но совсем озеро так и не высохло.

озеро
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Комментарии (4)

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Сначала новые
я
48 минут назад
Видимо это дыра в параллельную вселенную, раз анализы показывают, что вода не местная.
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Петрович
сегодня, 15:39
Выкопать поглубже, сделать зону отдыха, а утки сами прилетят.
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Вася
сегодня, 15:30
Там вода стоит уже лет сорок я там в детстве ходил лужа уже была
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Липчанин
сегодня, 15:46
А сколько воды там в метрах?
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