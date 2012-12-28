Министр здравоохранения разбирается в трагедии в областной больнице: пациент выпал с шестого этажа
На формирование комфортной среды в Липецке выделили как никогда мало денег — всего 103 миллиона
Министр здравоохранения разбирается в трагедии в областной больнице: пациент выпал с шестого этажа
Общество
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сегодня, 15:22
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Загадочное озеро в 19-м микрорайоне до сих пор не пересохло
Не найден и владелец трубы, из которой выкачивали воду в озеро.
— Отобраны пробы воды, поступающей на поверхность — ее состав отличается от питьевой, —сообщили в энергокомпании.
Тем не менее, «РВК-Липецк» продолжат обследование сетей с помощью специального диагностического оборудования, чтобы выявить возможные скрытые утечки.
Напомним, по словам местных жителей, рукотворный водоем появился примерно около года назад, но в последнее время проблема обострилась. Ранее в Липецком филиале компании «Квадра» заявили, что вода, которую пришлось откачивать их сотрудникам, вытекла не из труб энергкомпании. «Квадра» также провела анализы воды. Она не соответствует параметрам и химическому составу воды, которую компания использует для тепловых сетей.
GOROD48 побывал на месте, где образовалось озеро. Пешеходная дорожка сухая, не затоплен и переход через железнодорожные пути, но совсем озеро так и не высохло.
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