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Общество
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сегодня, 17:04
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
4 февраля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы в четырех районах Липецка – без холодной воды временно останутся потребители 16 улиц, предупредили в компании.
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
4 февраля плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
Из-за ремонтных работ на сетях отключат электричество:
- с 09:00 до 17:00 – в домах №№ 21, 29 по улице Земляничной, №№ 1-14 по улице Надежды, №№ 23-65 по улице Калинина, № 2 по улице Неделина, №№ 1-14 по улице Радиаторной, №№ 2, 3, 4, 13, 24 в переулке Радиаторном, № 50 по улице Юношеской, №№ 4, 16, 51 по улице Подгоренской, на улицах Баумана, Семенова Тян-Шанского, Васильковой, Крайней, в селе Сырском, садоводчествах «Пусковые двигатели», «Машиностроитель»;
- с 09:00 до 16:00 - в доме № 6/4 по улице Липовской.
С 14:00 до 18:00 из-за установки приборов учета электроэнергии с перебоями с электричеством столкнутся потребители домов №№ 2, 2/1, 2б, 4а, 8 по улице Зои Космодемьянской, №№ 1в, 1г по улице адмирала Макарова.
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