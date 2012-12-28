На полутора десятках улиц отключат холодную воду

4 февраля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы в четырех районах Липецка – без холодной воды временно останутся потребители 16 улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 56а, 56/2, 56/3, 58/2, 58/3 по улице Космонавтов, № 10 по улице Титова, №№ 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 3, 4, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37 в 15-м микрорайоне, №№ 6, 6а по улице Папина, № 71 по улице Достоевского, №№ 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 70 по улице Водопьянова, №№ 10, 11, 13, 14 в Студенческом городке, №№ 19, 21, 23, 25 по улице Скороходова, №№ 4, 6, 6а, 8а/1, 8а по улице Жуковского, №№ 1, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17 по улице Бачурина, №№ 6, 10, 11, 12, 12а по улице 6 Гвардейской Дивизии, №№ 4, 5, 6, 12, 14, 16 по улице Коммунистической, № 5 по улице Краснознаменной, №№ 4, 6, 6/1, 8, 12, 14а, 16, 18, 27а, 29 по проезду Строителей, в частном секторе улиц Достоевского, Хмельницкого, Крылова.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.4 февраля плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.Из-за ремонтных работ на сетях отключат электричество:- с 09:00 до 17:00 – в домах №№ 21, 29 по улице Земляничной, №№ 1-14 по улице Надежды, №№ 23-65 по улице Калинина, № 2 по улице Неделина, №№ 1-14 по улице Радиаторной, №№ 2, 3, 4, 13, 24 в переулке Радиаторном, № 50 по улице Юношеской, №№ 4, 16, 51 по улице Подгоренской, на улицах Баумана, Семенова Тян-Шанского, Васильковой, Крайней, в селе Сырском, садоводчествах «Пусковые двигатели», «Машиностроитель»;- с 09:00 до 16:00 - в доме № 6/4 по улице Липовской.С 14:00 до 18:00 из-за установки приборов учета электроэнергии с перебоями с электричеством столкнутся потребители домов №№ 2, 2/1, 2б, 4а, 8 по улице Зои Космодемьянской, №№ 1в, 1г по улице адмирала Макарова.