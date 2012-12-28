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296
сегодня, 17:00

В Липецкой области небольшой снег, туман и до +2

Как и прогнозировали синоптики в область пришел холодный циклон.

В ближайшие двое суток Липецкая область окажется в тыловой части циклона: 4 февраля местами пройдет небольшой снег, 5 февраля повсеместно ожидается небольшой, местами умеренный снег. 6 февраля регион окажется на юго-западной периферии антициклона —– будет без существенных осадков. Атмосферное давление ежедневно продолжит расти. Среднесуточные температуры воздуха составят от 2 до 4 градусов мороза, что на 4-6 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 февраля в Липецкой области будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, местами туман, на дорогах также местами образуется гололедица. Ветер северный, ночью слабее, 5/10 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью — от 0 до -5 градусов, днем — от -3 до +2 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем пройдет небольшой снег. Температура ночью будет от -3 до -5 градусов, днем — от 0 до -2 градусов.

День 4 февраля стал самым теплым в Липецке в 1918 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году — 35 градусов мороза. 

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