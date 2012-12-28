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26 минут назад

На окраине Липецка сбитого мужчину переехал автомобиль

А в Грязях устроил аварию 14-летний пподросток.

За три дня на дорогах области три человека погибли и 10 пострадали.

О первой из смертельных аварий GOROD48 сообщал: 31 января в Лебедянском районе на дороге Липецк-Данков погибли 76-летняя женщина и 79-летний мужчина — пассажиры автомобиля  «Фольксваген-Пассат». Как установила автоинспекция, 33-летний водитель «Пассата», по предварительным сведениям, при объезде колонны автомобилей допустил столкновение с поворачивающим налево со встречного направления грузовиком «МАЗ».

Около семи утра 1 февраля в Липецке на улице Ферросплавной погиб 72-летний мужчина, переходивший дорогу в неположенном месте Сначала его сбил автомобиль «Лада-211440» под управлением 33-летнего водителя, а затем переехала «Лада Гранта» 62-летнего водителя. 

31 января в Липецком округе на дороге А-133 44-летний водитель автомобиля «FAW-J7» сбил 40-летнего пешехода, после чего, столкнулся с попутным «Мерседесом». В ДТП пострадал пешеход, он госпитализирован.

Еще одного пешехода сбили 1 февраля в Липецке на дороге Липецк-Грязи: 54-летний мужчина был доставлен в больницу. В этом случае, как сообщает ГАИ,  34-летний водитель «Форда» нарушил требования сигналов светофора. Пострадавший пешеход госпитализирован в медицинское учреждение.

1 февраля в Липецке на Лебедянском шоссе «Лада Приора» 55-летнего водителя врезалась в стоящие «Джилли» и «Рено». В аварии пострадал водитель «Лады Приоры», он госпитализирован.

В этот же день на улице Неделина столкнулись «Рено Дастер» и «Хендай Акцент». В ДТП пострадала 27-летняя пассажирка «Хендая» женщине оказали медицинскую помощь и отправили домой.         
                              
На улице Орджоникидзе в Грязях столкнулись  «Шевроле Ланос» под управлением 14-летнего подростка и «Фольксваген Поло» под управлением 52-летней женщины. По предварительным сведениям, причиной аварии стало нарушение правил движения подростком. В ДТП пострадали женщина-водитель и ее двухлетняя пассажирка, они направлены на амбулаторное лечение. В отношении матери несовершеннолетнего водителя составлены административный материал.

2 февраля в Усмани на улице Ленина столкнулись «Лада Икс Рей» и «Лада Гранта». В ДТП получила травмы 16-летняя пассажирка «Гранты», девушка госпитализирована.

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