Медики скорой помощи дважды запускали сердце 60-летнему мужчине, пока доставили его в больницу
Здоровье
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сегодня, 12:15
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Дистанционку частично ввели в 40 липецких школах
Учебный процесс переводят в онлайн в случае отсутствия 20% и более детей по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Дистанционное обучение вводится для предотвращения распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций среди учащихся. Учебный процесс переводят в онлайн на 7-10 дней в случае отсутствия 20% и более детей по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ.
В целом на онлайн-обучение переведены порядка тысячи школьников из 62 тысяч. В департаменте образования считают, что это немного, и что ни о каком общегородском карантине не может быть и речи.
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