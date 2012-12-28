Дистанционку частично ввели в 40 липецких школах

Учебный процесс переводят в онлайн в случае отсутствия 20% и более детей по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ.

По состоянию на 3 февраля в Липецке на дистанционном обучении находятся ученики 46 классов в 20 школах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Липецка.Дистанционное обучение вводится для предотвращения распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций среди учащихся. Учебный процесс переводят в онлайн на 7-10 дней в случае отсутствия 20% и более детей по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ.В целом на онлайн-обучение переведены порядка тысячи школьников из 62 тысяч. В департаменте образования считают, что это немного, и что ни о каком общегородском карантине не может быть и речи.