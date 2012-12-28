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Управление главного смотрителя нашло подрядчика на вывоз шин из Липецка

Компания «Промстройсервис» снизила стартовую цену закупки на 41%.

Мы уже писали о том, что управление главного смотрителя мэрии объявило о поиске желающих вывозить с городской территории изношенные шины на переработку. На это из городского бюджета выделили ровно миллион рублей.

Среднюю ценовую позицию заказчик определил в 7,5 тысяч рублей за тонну собранных и вывезенных шин. На торгах за этот лот развернулась нешуточная борьба между двумя компаниями, одна из которых, «СоюзРубин-Втормет», до этого несколько лет собирала и вывозила изношенную авторезину на переработку в промзону села Казинка (в 2023 году организация вывезла с контейнерных площадок, от гаражных кооперативов и пунктов шиномонтажа 781 тонну покрышек на сумму 1,5 млн рублей). В итоге победила компания «Промстройсервис», которая снизила стартовую цену на 41%, до 4 720 рублей за тонну старой резины. Ее конкурент, «СоюзРубин-Втормет», прекратил борьбу на понижение на ставке в 4 760 рублей.

Таким образом, на миллион рублей из города вывезут гораздо больше старых шин, чем при стартовой цене закупки. Срок выполнения услуг — с момента заключения контракта по 19 декабря этого года. Заказчик будет указывать подрядчику конкретные места, из которых нужно будет вывозит изношенные шины: контейнерные площадки, гаражные кооперативы, самовольные мусорные свалки.

Компания «Промстройсервис» хорошо знакома заказчику. За несколько последних лет она работала на 16 подрядах УГС, выполнив контракты на сумму 80 млн рублей. В прошлом году, например, эта организация в феврале-марте за 10 миллионов расчистила места возможного паводка от деревьев, пней, дикорастущей поросли и мусора, осенью по наказам избирателей между 15 микрорайоном и улицей Звездной благоустроила в Каменном логу спортивный сквер за 3,4 миллиона рублей, вывезла с незаконных свалок мусора на 26,4 миллиона.

P.S. В Липецкой области есть всего одна организация, которая утилизирует шины, — ООО «Циркон». Она является резидентом МБУ «Технопарк-Липецк». Базой компании является земельный участок в промзоне МБУ в селе Казинка. Но вот беда: у нее не средств на модернизацию существующего примитивного производства по утилизации шин. Предприятие располагает маломощной линией по переработке покрышек на корд и резину: шину под пневматический резак рабочий кладет вручную. А это — рабский малопроизводительный труд. Потом вручную же по небольшому куску шины с промежутком в 15-20 секунд рабочий кладет на конвейер, который сбрасывает ее в приемник дробилки, из которой в несколько разных мешков ссыпаются кусочки разных фракций. При таком подходе можно переработать за рабочий день 3-4 тонны шин от легковых автомобилей. Ведь шину от грузовика, тем более «БелАЗа», которая весит 5,5 тонн (а таких на территории предприятия десятки), вручную под резак не подать.

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шины
технопарк
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Комментарии (1)

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ТомСойер
24 минуты назад
Может лучше сделаете из них покрытие на детских площадках и беговые дорожки в городе? Или и так сойдёт?
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