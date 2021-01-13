Общество

сегодня, 16:31

Первомайская и Советская улицы частично останутся без воды и света

8 597
#отключения
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Первомайская и Советская улицы частично останутся без воды и света

Большое отключение воды будет и в частном секторе Липецка.  

14 января с 09:00 до 16:30 без холодной воды останутся жители домов №№ 27, 39 по улице Советской, № 3 по улице Коммунальной, №№ 38, 40 по улице Первомайской – ЛГЭК будет устранять утечку на водопроводе по улице Советской, 31. Воду для питья и хозяйственных нужд подвезут по этому же адресу – улица Советская, 31.  

С 09:00 до 17:00 не будет холодной воды у жильцов верхних этажей в домах №№ 30, 53, 55, 57 по улице Неделина, №№ 32, 34, 38, 38а, 42, стр. 36 по улице Мичурина, №№ 3, 5, 5а, 7, 11, 19а, 21, 25, 27 по проспекту Победы – подвоз воды организуют по заявкам потребителей.  

С 10:00 до 20:00 из-за устранения утечки на водопроводе по улице Крылова, 52 холодную воду отключат жителям улиц Достоевского, Хмельницкого, Крылова – питьевую воду можно будет набрать возле дома № 52 по улице Крылова.  

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 4, 12 по улице Вавилова и в домах частного сектора с № 7 по № 26 по улице Вавилова из-за устранения утечки на водопроводе у дома № 20 – воду для нужд жителей также подвезут к дому № 20. 

С 10:00 до 20:00 из-за ремонта пожарного гидранта у дома № 31 по улице Ильича без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Ильича, Ватутина, Зеленой, Литейной, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Новоселов, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, а также переулков Театрального, Паркового, Лесного, 2-го Лесного, Садового, 2-го садового, Моторного, 2-го Моторного. Подвоз воды организуют по заявкам потребителей.  

С 09:00 до 17:00 из-за аварийного ремонта теплотрассы без тепла и горячей воды останутся потребители дома № 2 на площади Константиновой.  

С 09:00 до 17:00 без электричества останутся дома №№ 2, 38, 40 по улице первомайской, №№ 27, 33, 35 по улице Советской, № 3 по улице Ворошилова, № 12 по улице Горького, №№ 5, 5а, 7, 19а по проспекту Победы, № 53 по улице Неделина. Обесточат частный сектор СНТ «Сокол-2», дома №№ 15,18,19,20,21,22 по улице Ново-Весовой, № 20 по улице Ударников, а также дома частного сектора улиц Ново-Весовой и Ударников. Свет отключат в частном секторе улиц Ковалева, Кошевого, Партизанской, Спартака и проезда Ильича.  

Все отключения связаны с аварийными ремонтными работами на сетях, сообщили в ЛГЭК.  
8 597
#отключения
1

Комментарии (8)

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нищеброд

11 минут назад
Смотрящий, На Соборной наши слуги,им и так тяжело.
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Петр

14 минут назад
Смотрящий, ты что, там нельзя...там другие люди
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пето

17 минут назад
Летом то че делали??? день без отопления и горячей, на следующий без холодной... как в каменном вее чтоль? зато в квитанциях полный порчдок
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н-дя

30 минут назад
Опять прокладки менять будут,месяц прошел.)))
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И все так чинно, благородно по старому...

53 минуты назад
Обнаглели, есть тут юрист грамотный, пора сних неустойку удерживать!
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Смотрящий

сегодня, 16:49
Соборную уже отключайте ... желательно - на совсем!
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Заготавливаем воду на 5 суток минимум.

сегодня, 16:47
Кто планирует работы по пятницам? Это получится как минимум на 3-4 дня, люди уже выучены вашими отключениями под выходные.
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))))

сегодня, 16:37
Любо! Кислород ещё перекройте...
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