Первомайская и Советская улицы частично останутся без воды и света

Большое отключение воды будет и в частном секторе Липецка.



14 января с 09:00 до 16:30 без холодной воды останутся жители домов №№ 27, 39 по улице Советской, № 3 по улице Коммунальной, №№ 38, 40 по улице Первомайской – ЛГЭК будет устранять утечку на водопроводе по улице Советской, 31. Воду для питья и хозяйственных нужд подвезут по этому же адресу – улица Советская, 31.



С 09:00 до 17:00 не будет холодной воды у жильцов верхних этажей в домах №№ 30, 53, 55, 57 по улице Неделина, №№ 32, 34, 38, 38а, 42, стр. 36 по улице Мичурина, №№ 3, 5, 5а, 7, 11, 19а, 21, 25, 27 по проспекту Победы – подвоз воды организуют по заявкам потребителей.



С 10:00 до 20:00 из-за устранения утечки на водопроводе по улице Крылова, 52 холодную воду отключат жителям улиц Достоевского, Хмельницкого, Крылова – питьевую воду можно будет набрать возле дома № 52 по улице Крылова.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 4, 12 по улице Вавилова и в домах частного сектора с № 7 по № 26 по улице Вавилова из-за устранения утечки на водопроводе у дома № 20 – воду для нужд жителей также подвезут к дому № 20.



С 10:00 до 20:00 из-за ремонта пожарного гидранта у дома № 31 по улице Ильича без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Ильича, Ватутина, Зеленой, Литейной, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Новоселов, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, а также переулков Театрального, Паркового, Лесного, 2-го Лесного, Садового, 2-го садового, Моторного, 2-го Моторного. Подвоз воды организуют по заявкам потребителей.



С 09:00 до 17:00 из-за аварийного ремонта теплотрассы без тепла и горячей воды останутся потребители дома № 2 на площади Константиновой.



С 09:00 до 17:00 без электричества останутся дома №№ 2, 38, 40 по улице первомайской, №№ 27, 33, 35 по улице Советской, № 3 по улице Ворошилова, № 12 по улице Горького, №№ 5, 5а, 7, 19а по проспекту Победы, № 53 по улице Неделина. Обесточат частный сектор СНТ «Сокол-2», дома №№ 15,18,19,20,21,22 по улице Ново-Весовой, № 20 по улице Ударников, а также дома частного сектора улиц Ново-Весовой и Ударников. Свет отключат в частном секторе улиц Ковалева, Кошевого, Партизанской, Спартака и проезда Ильича.



Все отключения связаны с аварийными ремонтными работами на сетях, сообщили в ЛГЭК.

