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49 минут назад
В Петербурге мужчина похитил археологические находки на сумму 5 млн рублей
Мужчина похитил 26 археологических предметов из научного института на Дворцовой набережной
Сотрудники полиции задержали безработного мужчину, похитившего 26 археологических находок стоимостью около 5 млн рублей из научного института на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
6 января в полицию Центрального района Петербурга поступило сообщение о краже из корпуса научного института на Дворцовой набережной. Сотрудница научного института рассказала, что неизвестный повредил навесной замок на металлической двери подвального помещения, затем вскрыл входную дверь в один из кабинетов и похитил из металлического ящика 26 предметов, обнаруженных в ходе археологических изысканий.
Примерная сумма ущерба составила около 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ).
Подозреваемого задержали. Им оказался 23-летний неработающий житель Выборгского района города.
Кроме того, установлена его причастность к краже фрагмента оттиска восковой печати, который пропал с реставрационного стола, предположительно, 29 декабря. При обыске у подозреваемого нашли орудие взлома, а также часть похищенных артефактов, в том числе фрагмент оттиска печати с рукописи XII века.
Найденные раритеты в ближайшее время полицейские планируют вернуть законным владельцам.
6 января в полицию Центрального района Петербурга поступило сообщение о краже из корпуса научного института на Дворцовой набережной. Сотрудница научного института рассказала, что неизвестный повредил навесной замок на металлической двери подвального помещения, затем вскрыл входную дверь в один из кабинетов и похитил из металлического ящика 26 предметов, обнаруженных в ходе археологических изысканий.
Примерная сумма ущерба составила около 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ).
Подозреваемого задержали. Им оказался 23-летний неработающий житель Выборгского района города.
Кроме того, установлена его причастность к краже фрагмента оттиска восковой печати, который пропал с реставрационного стола, предположительно, 29 декабря. При обыске у подозреваемого нашли орудие взлома, а также часть похищенных артефактов, в том числе фрагмент оттиска печати с рукописи XII века.
Найденные раритеты в ближайшее время полицейские планируют вернуть законным владельцам.