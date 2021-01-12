В Липецкой области выставили на аукцион замок

Здание является памятником культуры и раньше было тюрьмой.

Региональное управление имущественных и земельных отношений выставило на аукцион право аренды памятника культуры, который расположен в Лебедяни. Аренда здания, построенного в конце XVIII века, оценена в 1 519 166 рублей в год. Вместе с памятником культуры на торги выставлено право аренды расположенных рядом хозяйственных построек. Инвесторам предлагают взять эти объекты в управление минимум на 5 лет.



Памятник архитектуры — здание тюремного замка. Тюрьма в Лебедяни существовала с момента основания города. В описании местного острога среди прочих построек есть упоминание: «…Изба съезжая и воеводская да тайник, а возле тайника – тюрьма». С годами её месторасположение менялось. Если в 1780-х это была «тюремная изба», расположенная на территории бывшего острога, то после пожара 1815 года было решено построить тюремный замок – казённое учреждение, одновременно являвшееся зданием присутственных мест. Есть основания предполагать, что здание построено по проекту архитектора Висконти, отмечает в описании достопримечательности региональный туристический портал.



После восстания декабристов изменившаяся политическая обстановка потребовала перестройки тюремного замка. В 1830 году была произведена реконструкция двухэтажного здания и трёх флигелей на Набережной площади, на крутом правобережье Дона, а также надстроена стена-ограда. В социалистическое время в тюремном замке размещался техникум советской торговли, впоследствии переименованный в торгово-экономический. В 2012 году после слияния техникума с сельскохозяйственным среднеспециальным учебным заведением и перехода в другое здание просторные помещения освободились. Его новое назначение пока неизвестно. В документации к торгам указано, что здание может использоваться под общественно-деловые функции. Известно, что техническое состояние памятника сейчас оценивается как неудовлетворительное.



Аукционы на права аренды запланированы на первую половину февраля.