Общество

сегодня, 09:59

В Липецкой области выставили на аукцион замок

7 2270
#аукцион #аренда
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В Липецкой области выставили на аукцион замок

Здание является памятником культуры и раньше было тюрьмой.

Региональное управление имущественных и земельных отношений выставило на аукцион право аренды памятника культуры, который расположен в Лебедяни. Аренда здания, построенного в конце XVIII века, оценена в 1 519 166 рублей в год. Вместе с памятником культуры на торги выставлено право аренды расположенных рядом хозяйственных построек. Инвесторам предлагают взять эти объекты в управление минимум на 5 лет.

Памятник архитектуры — здание тюремного замка. Тюрьма в Лебедяни существовала с момента основания города. В описании местного острога среди прочих построек есть упоминание: «…Изба съезжая и воеводская да тайник, а возле тайника – тюрьма». С годами её месторасположение менялось. Если в 1780-х это была «тюремная изба», расположенная на территории бывшего острога, то после пожара 1815 года было решено построить тюремный замок – казённое учреждение, одновременно являвшееся зданием присутственных мест. Есть основания предполагать, что здание построено по проекту архитектора Висконти, отмечает в описании достопримечательности региональный туристический портал.

После восстания декабристов изменившаяся политическая обстановка потребовала перестройки тюремного замка. В 1830 году была произведена реконструкция двухэтажного здания и трёх флигелей на Набережной площади, на крутом правобережье Дона, а также надстроена стена-ограда. В социалистическое время в тюремном замке размещался техникум советской торговли, впоследствии переименованный в торгово-экономический. В 2012 году после слияния техникума с сельскохозяйственным среднеспециальным учебным заведением и перехода в другое здание просторные помещения освободились. Его новое назначение пока неизвестно. В документации к торгам указано, что здание может использоваться под общественно-деловые функции. Известно, что техническое состояние памятника сейчас оценивается как неудовлетворительное.

Аукционы на права аренды запланированы на первую половину февраля.
7 2270
#аукцион #аренда
1

Комментарии (7)

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цирк

21 минуту назад
полтора миллиона за камни и ржавое железо -побойтесь бога-крахоборы -он и за так не кому не нужен, отдайте первому попавшему ,у кого чешутся руки и мозги-145 процентов
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60+

25 минут назад
Прям 37 год на подходе , тюрьма стала памятником культуры ! Подгоните экскаватор и снесите это безобразие .
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Гостю

26 минут назад
Вот только брехать про музей не надо! Там краеведческий музей есть и находится он рядом с районой администрацией.
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Ашот

28 минут назад
Там должен быть моя шаверма
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Васек

42 минуты назад
Себе что ли забрать под дачу !!!
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Гость 2

43 минуты назад
Гость, а у нас во всём так. Одна нажива и показуха.
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Гость

59 минут назад
В Лебедяни музею нет достойного здания, начальные классы первой и второй школ учатся тоже в исторических зданиях наверное 19 века, из исторического здания бывшей мужской гимназии сделали магазин... это здание с 12 года стоит бесхозное, разрушается, теперь и там магазин будет. А дети пусть дальше в 2 смены учатся.
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