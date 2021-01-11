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В России выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавируса

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#коронавирус

В России выявили первый случай заражения «британским штаммом» коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в интервью телеканалу Россия 1  о выявлении первого случая заражения новым штаммом коронавируса.

Его обнаружили у россиянина, который приехал из Великобритании. В каком городе проживает россиянин, не уточняется.

С конца ноября из Великобритании в страну прилетели 32 человека, зараженные коронавирусом, из более, чем 7 тысяч человек, при этом только у одного из них был новый более опасный штамм, - сообщила Попова.

Также уточняется, что заболевший вернулся в Россию еще в конце прошлого года и уже не выделяет этот вирус, а болезнь протекала бессимптомно, так что опасности заразившийся не представляет, - заявила представитель Роспотребнадзора.

По ее словам, российские вакцины способны защитить в том числе от нового штамма коронавируса. Это подтверждают данные ПЦР-систем.

Она заметила, что данная мутация не вызывает более тяжелого течения болезни, но, вероятно, более заразна.

Каких-то особых мер из-за выявления нового "британского" штамма в России вводить не станут, - заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Он утверждает, что если придерживаться всех мер профилактики, то есть дистанцирования и ношения средств индивидуальной респираторной защиты, то нет большого значения, насколько заразный штамм.

Вознесенский добавил, что вакцинация и формирование естественного иммунитета должны стать основной защитой от новой мутации. Он также напомнил, что в Великобритании не говорилось о большей опасности вируса, - передает РИА-Новости.

В конце прошлого года в Великобритании выявили случаи заражения новым штаммом коронавируса. Специалисты утверждают, что новая мутация распространяется быстрее обычного вируса. Более 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией. К началу января «британский» штамм был выявлен в более 40 странах мира, - пишет "Коммерсантъ".
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#коронавирус

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