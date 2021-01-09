Общество
56 минут назад
Около 30 липчан собрались, чтобы выступить против многоэтажной застройки
13 1063
В Липецке продолжают возмущаться против многоэтажной застройки за площадью Героев.
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Сегодня около 30 липчан с улиц Тельмана, Вавилова, Шевченко, Урицкого собрались на собрание жильцов, чтобы в очередной раз выступить против многоэтажной застройки за площадью Героев. Жители частного сектора опасаются, что их красивые дома могут снести, чтобы построить на этом месте 25-этажки, и 9 января они записали видеообращение к властям в надежде, что их услышат.
- Рядом парк, поэтому у многоэтажного жилья здесь будет большая ликвидность, - говорится в обращении к властям от лица участников собрания.
Как рассказала GOROD48 жительница улицы Вавилова Лилия Томских, вместе с соседями они хотят в очередной раз привлечь внимание администрации города и области.
- Нас ни о чём не ставят в известность, как мы понимаем, финального решения ещё не принято, и потенциальный застройщик может хоть каждый месяц подавать запросы на изменения нашей зоны из зоны «Ж-1», в которой разрешено строительство зданий высотой до трех этажей, в зону «Ж-4», предусматривающую возведение жилых зданий до 25 этажей включительно, - отметила Лилия Томских. - Мы считаем, что власть нормального диалога с нами не ведёт.
О тревогах жителей улиц Вавилова, Тельмана, Шевченко и Урицкого GOROD48 уже рассказывал. Они обеспокоенных планами межевания частного сектора за площадью Героев крупным липецким застройщиком, компанией СУ-11. Живущие в этой части Липецка люди считают, что в районе, застроенном частными домами в 50-60 годах прошлого века, могут вырасти многоэтажки.
Строительная компания получила разрешение на разработку проекта планировки частного сектора за площадью Героев и Евдокиевским кладбищем. На эту работу областная администрация дала СУ-11 полгода. Все, что пока успел сделать застройщик, - выкупить у прежних собственников шесть смежных земельных участков на улицах Тельмана и Вавилова и снести на них старые дома и хозпостройки. 15 декабря руководители заинтересованных ведомств уже встречались с членами местного Совета общественного самоуправления прямо у места предполагаемой застройки за площадью Героев, но аргументы чиновников жителей частного сектора, видимо, совсем не убедили.
- Рядом парк, поэтому у многоэтажного жилья здесь будет большая ликвидность, - говорится в обращении к властям от лица участников собрания.
Как рассказала GOROD48 жительница улицы Вавилова Лилия Томских, вместе с соседями они хотят в очередной раз привлечь внимание администрации города и области.
- Нас ни о чём не ставят в известность, как мы понимаем, финального решения ещё не принято, и потенциальный застройщик может хоть каждый месяц подавать запросы на изменения нашей зоны из зоны «Ж-1», в которой разрешено строительство зданий высотой до трех этажей, в зону «Ж-4», предусматривающую возведение жилых зданий до 25 этажей включительно, - отметила Лилия Томских. - Мы считаем, что власть нормального диалога с нами не ведёт.
О тревогах жителей улиц Вавилова, Тельмана, Шевченко и Урицкого GOROD48 уже рассказывал. Они обеспокоенных планами межевания частного сектора за площадью Героев крупным липецким застройщиком, компанией СУ-11. Живущие в этой части Липецка люди считают, что в районе, застроенном частными домами в 50-60 годах прошлого века, могут вырасти многоэтажки.
Строительная компания получила разрешение на разработку проекта планировки частного сектора за площадью Героев и Евдокиевским кладбищем. На эту работу областная администрация дала СУ-11 полгода. Все, что пока успел сделать застройщик, - выкупить у прежних собственников шесть смежных земельных участков на улицах Тельмана и Вавилова и снести на них старые дома и хозпостройки. 15 декабря руководители заинтересованных ведомств уже встречались с членами местного Совета общественного самоуправления прямо у места предполагаемой застройки за площадью Героев, но аргументы чиновников жителей частного сектора, видимо, совсем не убедили.
13 1063
Комментарии (13)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Ура ,господа !
любопытный
Прошу
в СССР такого не было
житель
Animal planet.
1
Animal planet.
Ник
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