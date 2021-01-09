Общество

56 минут назад

Около 30 липчан собрались, чтобы выступить против многоэтажной застройки

13 1063
#строительство
4

В Липецке продолжают возмущаться против многоэтажной застройки за площадью Героев.

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Сегодня около 30 липчан с улиц Тельмана, Вавилова, Шевченко, Урицкого собрались на собрание жильцов, чтобы в очередной раз выступить против многоэтажной застройки за площадью Героев. Жители частного сектора опасаются, что их красивые дома могут снести, чтобы построить на этом месте 25-этажки, и 9 января они записали видеообращение к властям в надежде, что их услышат.

- Рядом парк, поэтому у многоэтажного жилья здесь будет большая ликвидность, - говорится в обращении к властям от лица участников собрания.

Как рассказала GOROD48 жительница улицы Вавилова Лилия Томских, вместе с соседями они хотят в очередной раз привлечь внимание администрации города и области.

- Нас ни о чём не ставят в известность, как мы понимаем, финального решения ещё не принято, и потенциальный застройщик может хоть каждый месяц подавать запросы на изменения нашей зоны из зоны «Ж-1», в которой разрешено строительство зданий высотой до трех этажей, в зону «Ж-4», предусматривающую возведение жилых зданий до 25 этажей включительно, - отметила Лилия Томских. - Мы считаем, что власть нормального диалога с нами не ведёт.

О тревогах жителей улиц Вавилова, Тельмана, Шевченко и Урицкого GOROD48 уже рассказывал. Они обеспокоенных планами межевания частного сектора за площадью Героев крупным липецким застройщиком, компанией СУ-11. Живущие в этой части Липецка люди считают, что в районе, застроенном частными домами в 50-60 годах прошлого века, могут вырасти многоэтажки.

Строительная компания получила разрешение на разработку проекта планировки частного сектора за площадью Героев и Евдокиевским кладбищем. На эту работу областная администрация дала СУ-11 полгода. Все, что пока успел сделать застройщик, - выкупить у прежних собственников шесть смежных земельных участков на улицах Тельмана и Вавилова и снести на них старые дома и хозпостройки. 15 декабря руководители заинтересованных ведомств уже встречались с членами местного Совета общественного самоуправления прямо у места предполагаемой застройки за площадью Героев, но аргументы чиновников жителей частного сектора, видимо, совсем не убедили.
13 1063
#строительство
4

Комментарии (13)

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Ура ,господа !

1 минуту назад
Отлично Диман отжигает ! Департамент градостроительства и арх. , держись ,тебя ждут веселые времена !
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любопытный

1 минуту назад
Прошу, Это где??
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Прошу

3 минуты назад
Всех на Новосселки.
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в СССР такого не было

5 минут назад
барыги многоэтажную застройку предпочитают вести там, где можно вырыть котлован и не тянуть коммуникации.куда поедут эти люди, где будут хранить свои машины, делая жизнь в кварталах подобных уродивых человейников невыносимой, новые районы требуют не только коммуникаций, но и создание дорог, инфраструктуры, школ, больниц, поликлник, обустройства общественного пространства.при капитализме в это вкладывать деньги экономически не выгодно.потому проще дать взятку чиновникам и воткнуть "этажерку" в уже готовую инфраструктуру , а там хоть трава не расти.в СССР кварталы щастраивались по четкому плану - по кроичесиву населения расчитввалост количество летсалов, больниц и поликлиник, гаражей в ГСК, которые были во всех кварталах. все это было ликвидировано после СССР, породившие "елецкие"люмпеннетто ради корысти и наживы.
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житель

5 минут назад
Я бы с удовольствием продал свою шлаковую развалюху.....
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Animal planet.

9 минут назад
Гозис, ага,радости будет полные штаны. Был у друга а гостях в Победе,эконом жилье,слышал как соседи готовят и в туалете смывают Друг говорит,что боится пукнуть лишний раз,соседи услышат,сразу в группу дома будут писать.
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1

10 минут назад
Зачем портить вид центра муравейниками
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Animal planet.

13 минут назад
Бывшие 6 собственников земельных участков редиски самые настоящие. Скоро плотность застройки будет как в Гонконге,а нафиг это нужно. Люди,отстайвайте свои интересы. Никаких многоэтажек в центре быть не должно.
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Ник

13 минут назад
Сносите бараки на Соколе, Тракторном, Новолипецкого и стройте себе нездоровье
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Горизонт событий

14 минут назад
Ваш Путин подписал закон о реновации, так что плевать на мнение этих жалких 30-ти человечишек
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