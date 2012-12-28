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Общество
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сегодня, 12:24
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Семь фонтанов в Липецке отремонтируют за 12,4 миллиона рублей
За право обновления гидротехнических сооружений боролись сразу шесть компаний.
Подрядчику предстоит уже к 1 мая отремонтировать оборудование семи фонтанов, находящихся на балансе мэрии — на площадях Петра Великого, Мира, Ивана Франценюка, Константиновой (район Сокола), Клименкова (район Тракторного) и двух — на улице Ленина. Компании «Стройпортал» предстоит содержать фонтаны и ремонтировать их по мере необходимости до окончания их работы осенью этого года. В мэрии в этом подрядчике уверены — он уже занимался ремонтом и содержанием фонтанов в городе.
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