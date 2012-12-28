Семь фонтанов в Липецке отремонтируют за 12,4 миллиона рублей

За право обновления гидротехнических сооружений боролись сразу шесть компаний.

В управлении главного смотрителя Липецка определились с исполнителем работ на ремонт и содержание фонтанов. В конкурентной борьбе им стало ООО «Стройпортал». Компания сбросила с начальной цены контракта в 12 497 386 рублей 63 тысячи и получила право на его исполнение (пять других участников торгов не сбросили с цены лота ни копейки).Подрядчику предстоит уже к 1 мая отремонтировать оборудование семи фонтанов, находящихся на балансе мэрии — на площадях Петра Великого, Мира, Ивана Франценюка, Константиновой (район Сокола), Клименкова (район Тракторного) и двух — на улице Ленина. Компании «Стройпортал» предстоит содержать фонтаны и ремонтировать их по мере необходимости до окончания их работы осенью этого года. В мэрии в этом подрядчике уверены — он уже занимался ремонтом и содержанием фонтанов в городе.