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23 минуты назад
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«Библиотеку» закрывать передумали

Но культурному пространству надо продержаться до осени.

Культурное пространство «Библиотека» продолжит работу. Об этом его создатель Дина Кюнбергер сообщила в соцсетях. Напомним, в конце марта Дина Кюнбергер заявила о закрытии «Библиотеки» в связи с убыточностью проекта. 

По словам Дины Кюнбергер, с ней связались представители мэрии и предложили субсидировать пространству арендную плату. Речь идет примерно о 120 тысячах рублей в месяц.  

 «Это невероятное предложение! Однако, как обычно, есть небольшое «но». Необходимо время (примерно до сентября), пока не будут внесены правки в нормативные документы, позволяющие это сделать», — написала Дина Кюнбергер. 

В связи с этим запланированное на 29 апреля закрытие «Библиотеки»  трансформируется во встречу друзей. 

Культурное пространство «Библиотека» действует в Липецке с 2019 года.  Редчайший для Липецка частный проект давал возможность горожанам познакомиться с творчеством современных поэтов, писателей, музыкантов и театральных режиссеров. 

«В случае, если еще раз соберемся закрываться, сделаем это точно и наверняка», — написала Дина.

Фото: vk.com 
Библиотека
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Комментарии (3)

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Сначала новые
злой
7 минут назад
странно. денег спилить аварийные деревья нет, ямы во дворах заделать нет, а тут 120 как с куста!
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Гостья
11 минут назад
Это правильно. Дина, нужно что то обязательно придумать для детей и подростков. Чтобы не шлялись по улицам, а занялись чем-то правильным и интересным.
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Липчанин
15 минут назад
И кому это интересно? Лучше бы город от песка избавились, и дороги отремонтировали.
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