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Общество
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23 минуты назад
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«Библиотеку» закрывать передумали
Но культурному пространству надо продержаться до осени.
По словам Дины Кюнбергер, с ней связались представители мэрии и предложили субсидировать пространству арендную плату. Речь идет примерно о 120 тысячах рублей в месяц.
«Это невероятное предложение! Однако, как обычно, есть небольшое «но». Необходимо время (примерно до сентября), пока не будут внесены правки в нормативные документы, позволяющие это сделать», — написала Дина Кюнбергер.
В связи с этим запланированное на 29 апреля закрытие «Библиотеки» трансформируется во встречу друзей.
Культурное пространство «Библиотека» действует в Липецке с 2019 года. Редчайший для Липецка частный проект давал возможность горожанам познакомиться с творчеством современных поэтов, писателей, музыкантов и театральных режиссеров.
«В случае, если еще раз соберемся закрываться, сделаем это точно и наверняка», — написала Дина.
Фото: vk.com
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