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В Норвегии два человека скончались после прививки от COVID-19
Два постояльца дома престарелых умерли спустя несколько дней после прививки
Два постояльца дома престарелых в Норвегии умерли спустя несколько дней после прививки от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.
Сообщение о смерти пациентов поступило в норвежское агентство лекарственных средств и институт национального здравоохранения. Агентство начало проверку, специалисты выясняют, имеет ли процедура отношение к смерти пожилых людей. Пока неизвестно, были ли у скончавшихся какие-либо заболевания.
Прививочная кампания против коронавируса стартовала в Норвегии 27 декабря. Уже вакцинированы жители домов престарелых в городе Осло.
Это уже не первые жертвы вакцины: ранее португальская медработница внезапно умерла спустя 48 часов после того, как ей ввели вакцину от коронавируса разработки Pfizer/BioNTech. Незадолго до этого заместитель начальника больницы в пригороде Афин получил прививку от коронавируса и через несколько дней попал в реанимацию на искусственную вентиляцию легких.
При этом вакцина Pfizer/BioNTech стала первым препаратом от COVID-19, одобренным властями Евросоюза.
Сообщение о смерти пациентов поступило в норвежское агентство лекарственных средств и институт национального здравоохранения. Агентство начало проверку, специалисты выясняют, имеет ли процедура отношение к смерти пожилых людей. Пока неизвестно, были ли у скончавшихся какие-либо заболевания.
Прививочная кампания против коронавируса стартовала в Норвегии 27 декабря. Уже вакцинированы жители домов престарелых в городе Осло.
Это уже не первые жертвы вакцины: ранее португальская медработница внезапно умерла спустя 48 часов после того, как ей ввели вакцину от коронавируса разработки Pfizer/BioNTech. Незадолго до этого заместитель начальника больницы в пригороде Афин получил прививку от коронавируса и через несколько дней попал в реанимацию на искусственную вентиляцию легких.
При этом вакцина Pfizer/BioNTech стала первым препаратом от COVID-19, одобренным властями Евросоюза.