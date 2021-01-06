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Липецкая область в списке регионов, где не везде предоставляются электронные услуги

3 343
#электронные услуги
Липецкая область в списке регионов, где не везде предоставляются электронные услуги

Генпрокуратурой в ходе надзора за соблюдением порядка предоставления государственных и муниципальных услуг в условиях пандемии выявлено, что в 14 регионах госучреждения порой даже не приступали к внедрению электронных форматов предоставления услуг. 

В ответе на запрос ТАСС о защите прав граждан и бизнеса в условиях пандемии, в пресс-службе Генпрокуратуры РФ сообщили: "Вопреки требованиям ст. 6 Федерального закона  "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в некоторых регионах уполномоченными органами до настоящего времени не приняты меры к переводу публичных услуг в электронный вид и обеспечению возможности их получения в электронной форме". В частности, такие факты были выявлены в Амурской, Ивановской, Липецкой, Новосибирской, Омской, Пензенской, Псковской, Саратовской областях, Москве, Удмуртии, Хакасии и Крыму, в Красноярском и Пермском краях.

Принятый в июле 2010 года закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" обязал федеральные, региональные и местные органы власти, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, а также подведомственные им организации обеспечивать возможность получения заявителем услуги в электронной форме.

В декабре прошлого года в закон внесли поправку, предусматривающую возможность случаев, когда на основании федерального закона государственная или муниципальная услуга будет предоставляться исключительно в электронной форме. Перечень услуг, представляемых в электронной форме, определяется правительством РФ. В настоящее время в него включены ряд услуг в сфере образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, работы объектов культуры, физкультуры и спорта, в сфере строительства и ЖКХ. В их числе прием заявлений о зачислении ребенка в детский сад, в образовательное учреждение, запись на прием к врачу или вызов врача на дом, прием заявлений о содействии в поиске работы, заявок на участие в спортивных мероприятиях, прием заявлений о согласовании перепланировки жилых и нежилых помещений.

Фото: bragazeta.ru

3 343
#электронные услуги

Комментарии (3)

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Берия

18 минут назад
Ну и что , кого посадили? Показуха 25 лет.
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333

35 минут назад
Павлик, когда подашь заявку через госуслуги, статус принята , через 2 недели ни ответа ни привета, едешь узнаешь, что в Липецке они не действует и скидочку идите доплатите в сбербанк, А ВРЕМЯ УШЛО! ! ! И ВСЁ СНОВА ЗДОРОВА СОБИРАЙ ДОКУМЕНТЫ! ! ! А прописан в Липецке, живёшь в области!!!!!
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Павлик

53 минуты назад
И что дальше то ? Как жить без этого?
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