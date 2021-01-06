Липецкая область в списке регионов, где не везде предоставляются электронные услуги

Генпрокуратурой в ходе надзора за соблюдением порядка предоставления государственных и муниципальных услуг в условиях пандемии выявлено, что в 14 регионах госучреждения порой даже не приступали к внедрению электронных форматов предоставления услуг.

Липецкой, Новосибирской, Омской, Пензенской, Псковской, Саратовской областях, Москве, Удмуртии, Хакасии и Крыму, в Красноярском и Пермском краях.



Принятый в июле 2010 года закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" обязал федеральные, региональные и местные органы власти, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, а также подведомственные им организации обеспечивать возможность получения заявителем услуги в электронной форме.



В декабре прошлого года в закон внесли поправку, предусматривающую возможность случаев, когда на основании федерального закона государственная или муниципальная услуга будет предоставляться исключительно в электронной форме. Перечень услуг, представляемых в электронной форме, определяется правительством РФ. В настоящее время в него включены ряд услуг в сфере образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, работы объектов культуры, физкультуры и спорта, в сфере строительства и ЖКХ. В их числе прием заявлений о зачислении ребенка в детский сад, в образовательное учреждение, запись на прием к врачу или вызов врача на дом, прием заявлений о содействии в поиске работы, заявок на участие в спортивных мероприятиях, прием заявлений о согласовании перепланировки жилых и нежилых помещений.



Фото: bragazeta.ru



В ответе на запрос ТАСС о защите прав граждан и бизнеса в условиях пандемии, в пресс-службе Генпрокуратуры РФ сообщили: "Вопреки требованиям ст. 6 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в некоторых регионах уполномоченными органами до настоящего времени не приняты меры к переводу публичных услуг в электронный вид и обеспечению возможности их получения в электронной форме". В частности, такие факты были выявлены в Амурской, Ивановской,, Новосибирской, Омской, Пензенской, Псковской, Саратовской областях, Москве, Удмуртии, Хакасии и Крыму, в Красноярском и Пермском краях.Принятый в июле 2010 года закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" обязал федеральные, региональные и местные органы власти, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, а также подведомственные им организации обеспечивать возможность получения заявителем услуги в электронной форме.В декабре прошлого года в закон внесли поправку, предусматривающую возможность случаев, когда на основании федерального закона государственная или муниципальная услуга будет предоставляться исключительно в электронной форме. Перечень услуг, представляемых в электронной форме, определяется правительством РФ. В настоящее время в него включены ряд услуг в сфере образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, работы объектов культуры, физкультуры и спорта, в сфере строительства и ЖКХ. В их числе прием заявлений о зачислении ребенка в детский сад, в образовательное учреждение, запись на прием к врачу или вызов врача на дом, прием заявлений о содействии в поиске работы, заявок на участие в спортивных мероприятиях, прием заявлений о согласовании перепланировки жилых и нежилых помещений.