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Липецкая область в списке регионов, где не везде предоставляются электронные услуги
Генпрокуратурой в ходе надзора за соблюдением порядка предоставления государственных и муниципальных услуг в условиях пандемии выявлено, что в 14 регионах госучреждения порой даже не приступали к внедрению электронных форматов предоставления услуг.
Принятый в июле 2010 года закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" обязал федеральные, региональные и местные органы власти, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, а также подведомственные им организации обеспечивать возможность получения заявителем услуги в электронной форме.
В декабре прошлого года в закон внесли поправку, предусматривающую возможность случаев, когда на основании федерального закона государственная или муниципальная услуга будет предоставляться исключительно в электронной форме. Перечень услуг, представляемых в электронной форме, определяется правительством РФ. В настоящее время в него включены ряд услуг в сфере образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, работы объектов культуры, физкультуры и спорта, в сфере строительства и ЖКХ. В их числе прием заявлений о зачислении ребенка в детский сад, в образовательное учреждение, запись на прием к врачу или вызов врача на дом, прием заявлений о содействии в поиске работы, заявок на участие в спортивных мероприятиях, прием заявлений о согласовании перепланировки жилых и нежилых помещений.
Фото: bragazeta.ru
Берия
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Павлик