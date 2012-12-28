У 46-летнего липчанина нашли более 1,8 килограмма марихуаны

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

46-летний липчанин предстанет перед судом по обвинению в незаконном хранении марихуаны в крупном размере (по части второй статьи 228 УК РФ).«При обыске дачного дома обвиняемого сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области обнаружили 1,6 килограмма марихуаны. Часть растений была спрятана на чердаке, остальная хранилась в стеклянной банке и ведре. А при осмотре автомобиля обвиняемого полицейские обнаружили еще пять свертков, в которых было более 220 граммов марихуаны», — сообщает пресс -служба УМВД России по Липецкой области.Всего было изъято более 1,8 килограмма марихуаны. По словам обвиняемого, наркотики он хранил для личного потребления. Теперь мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.