Сегодня в Липецке: наука красить яйца, что чаше всего заставляет липчан искать новую работу
Происшествия
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15 минут назад
У 46-летнего липчанина нашли более 1,8 килограмма марихуаны
Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
«При обыске дачного дома обвиняемого сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области обнаружили 1,6 килограмма марихуаны. Часть растений была спрятана на чердаке, остальная хранилась в стеклянной банке и ведре. А при осмотре автомобиля обвиняемого полицейские обнаружили еще пять свертков, в которых было более 220 граммов марихуаны», — сообщает пресс -служба УМВД России по Липецкой области.
Всего было изъято более 1,8 килограмма марихуаны. По словам обвиняемого, наркотики он хранил для личного потребления. Теперь мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
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