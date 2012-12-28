24-летний липчанин хотел заработать на бирже и перевёл мошенникам 886 тысяч рублей

За минувшие три дня липчан чаще всего обманывали при попытке получения дополнительного заработка.

11 апреля в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 24-летний липчанин.— В течение двух недель мужчина пытался заработать на бирже, общаясь со специалистом через Telegram. Липчанин перевёл 886 000 рублей, после чего понял, что его обманули, — рассказали GOROD48 в пресс -службе УМВД России по Липецкой области.27-летний мужчина пытался получить выигрыш в онлайн-казино. Мошенникам он перевёл 105 000 рублей.22-летняя девушка хотела заработать на криптовалютной бирже и лишилась 36 000 рублей.12 апреля в полицию обратилась 29-летняя женщина, которая искала работу и ей предложили заработок на маркетплейсе. Он перевела мошеннику под видом работодателя 47 000 рублей.А 13-го апреля заявление о мошенничестве написала 56-летняя женщина, которая в течение 10 дней пыталась заработать на торговле с европейскими странами и лишилась 208 000 рублей.