Сегодня в Липецке: наука красить яйца, что чаше всего заставляет липчан искать новую работу
Парковки, детские городки, освещение — такие приоритеты выбрали жители округа спикера горсовета Евгении Фрай
Сегодня в Липецке: наука красить яйца, что чаше всего заставляет липчан искать новую работу
Происшествия
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36 минут назад
24-летний липчанин хотел заработать на бирже и перевёл мошенникам 886 тысяч рублей
За минувшие три дня липчан чаще всего обманывали при попытке получения дополнительного заработка.
— В течение двух недель мужчина пытался заработать на бирже, общаясь со специалистом через Telegram. Липчанин перевёл 886 000 рублей, после чего понял, что его обманули, — рассказали GOROD48 в пресс -службе УМВД России по Липецкой области.
27-летний мужчина пытался получить выигрыш в онлайн-казино. Мошенникам он перевёл 105 000 рублей.
22-летняя девушка хотела заработать на криптовалютной бирже и лишилась 36 000 рублей.
12 апреля в полицию обратилась 29-летняя женщина, которая искала работу и ей предложили заработок на маркетплейсе. Он перевела мошеннику под видом работодателя 47 000 рублей.
А 13-го апреля заявление о мошенничестве написала 56-летняя женщина, которая в течение 10 дней пыталась заработать на торговле с европейскими странами и лишилась 208 000 рублей.
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