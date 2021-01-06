Общество
сегодня, 12:06
В тюремной церкви сотрудники колонии и заключенные молились вместе
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А начальнику колонии епископ подарил икону
Епископ Елецкий и Лебедянский Максим совершил Литургию в храме великомученицы Анастасии Узорешительницы исправительной колонии № 3 Ельца.
Как сообщает пресс-служба Елецкой епархии, епископу сослужили председатель комиссии по пастырской работе в исправительных учреждениях протоиерей Александр Вылуск и иерей Алексий Дудин. Богослужебные песнопения исполнял хор под управлением Ольги Шатовой.
На сугубой ектении духовенство молилось о сохранении единства Православия. Также епископ Максим произнес молитву о мире на Украине и во избавление «распространения вредоносного поветрия».
Как сообщили в епархии, за богослужением молились сотрудники колонии и отбывающие наказание.
По окончании богослужения епископ обратился к молящимся с проповедью и преподал всем архипастырское благословение. За усердные труды во славу Русской Православной Церкви Владыка преподнес Елецкую икону Божией Матери начальнику колонии В.А. Ермакову.
Фото пресс-службы Елецкой епархии
Как сообщает пресс-служба Елецкой епархии, епископу сослужили председатель комиссии по пастырской работе в исправительных учреждениях протоиерей Александр Вылуск и иерей Алексий Дудин. Богослужебные песнопения исполнял хор под управлением Ольги Шатовой.
На сугубой ектении духовенство молилось о сохранении единства Православия. Также епископ Максим произнес молитву о мире на Украине и во избавление «распространения вредоносного поветрия».
Как сообщили в епархии, за богослужением молились сотрудники колонии и отбывающие наказание.
По окончании богослужения епископ обратился к молящимся с проповедью и преподал всем архипастырское благословение. За усердные труды во славу Русской Православной Церкви Владыка преподнес Елецкую икону Божией Матери начальнику колонии В.А. Ермакову.
Фото пресс-службы Елецкой епархии
10 474
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