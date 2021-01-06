Общество

сегодня, 12:06

В тюремной церкви сотрудники колонии и заключенные молились вместе

10 474
#Елецкая епархия
В тюремной церкви сотрудники колонии и заключенные молились вместе

А начальнику колонии епископ подарил икону

Епископ Елецкий и Лебедянский Максим совершил Литургию в храме великомученицы Анастасии Узорешительницы исправительной колонии № 3 Ельца. 

Как сообщает пресс-служба Елецкой епархии, епископу сослужили председатель комиссии по пастырской работе в исправительных учреждениях протоиерей Александр Вылуск и иерей Алексий Дудин. Богослужебные песнопения исполнял хор под управлением Ольги Шатовой. 

На сугубой ектении духовенство молилось о сохранении единства Православия. Также епископ Максим произнес молитву о мире на Украине и во избавление «распространения вредоносного поветрия». 

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Как сообщили в епархии, за богослужением молились сотрудники колонии и отбывающие наказание.

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По окончании богослужения епископ обратился к молящимся с проповедью и преподал всем архипастырское благословение. За усердные труды во славу Русской Православной Церкви Владыка преподнес Елецкую икону Божией Матери начальнику колонии В.А. Ермакову.

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Фото пресс-службы Елецкой епархии

10 474
#Елецкая епархия

Комментарии (10)

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4 минуты назад
Зомби что те в чёрном, что те другие в золотых плащах
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Covid-19

10 минут назад
«распространения вредоносного поветрия».
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Произошло

17 минут назад
Сращивание.....
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1

27 минут назад
вместе дела делают - вместе и молются
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мальчиш-плохиш

41 минуту назад
Это хорошо или плохо
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Добрый Санитар

41 минуту назад
Не согрешишь - не покаешься, просто они все на изоляции. :-)
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Не согрешишь - не покаешься

50 минут назад
Почему все без масок? Их уже привили?
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Ковидыч

51 минуту назад
молодцы, так и надо. И побольше, почаще...
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Мезин

54 минуты назад
Это дело Богоугодное.
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Ээ

57 минут назад
Ни дистанции))) ни масок))) куда Мезин и Ко смотрели?)))
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