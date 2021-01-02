Происшествия

16 минут назад

Липчанка выпала из окна

1 561
#падение
Липчанка выпала из окна

ЧП произошло в районе Новолипецка.

Из многоэтажки на улице Дзержинского, с пятого этажа накануне выпала женщина 1988 года рождения. По данным GOROD48, приехавшая на вызов скорая помощь отвезла липчанку в областную больницу.

— На место падения человека выезжали экстренные службы. В полиции в настоящее время выясняют обстоятельства происшествия, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
1 561
#падение

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