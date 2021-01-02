Липчанка выпала из окна

ЧП произошло в районе Новолипецка.

Из многоэтажки на улице Дзержинского, с пятого этажа накануне выпала женщина 1988 года рождения. По данным GOROD48, приехавшая на вызов скорая помощь отвезла липчанку в областную больницу.



— На место падения человека выезжали экстренные службы. В полиции в настоящее время выясняют обстоятельства происшествия, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.