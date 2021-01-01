Общество

25 минут назад

В выходные четыре улицы Липецка останутся без воды

1 281
#отключение воды
В выходные четыре улицы Липецка останутся без воды
2 января с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 34, 36, 41 по улице Киевской, №№ 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 61, 61а, 61б; 63, 65, 78, 80, 81 по улице Депутатской, №№ 1, 2, 3, 3а, 4, 6 по улице Индустриальной, ЦТП ПАО «Квадра» и котельная «Квадра». Цистерна с питьевой водой подъедет по адресу: улица Депутатская, 81. 

3 января с 10:00 до 20:00 холодную воду отключат в домах №№ 3, 9а, 11б, 13а, 15а по улице Жуковского. Воду для питья подвезут к дому № 11 б. 

Воду отключат из-за аварийных ремонтных работ на сетях, сообщили в ЛГЭК. 

1 281
#отключение воды

Комментарии (1)

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гостья

2 минуты назад
Я думаю.что эти цистерны с питьевой водой не очень чистые.
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