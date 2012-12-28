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175
33 минуты назад
4

В воде из пруда 3-го участка обнаружили превышение ПДК аммиака и нитрит-ионов

А вот погибшая рыба оказалась непригодной для исследований.

GOROD48 продолжает следить за развитием ситуации вокруг пруда третьего участка жилой зоны ЛТЗ. Напомним, в конце марта в редакцию обратились сразу несколько липчан с сообщениями о гибели рыбы, обмелении пруда и вообще неудовлетворительном состоянии водного объекта.

Как сообщили GOROD48 в управлении ветеринарии Липецкой области, 8 апреля на пруду в районе улиц Краснодонской, Олега Кошевого и Ильича побывали ветеринарные специалисты «Липецкой городской станции по борьбе с болезнями животных» совместно с представителем администрации города. Комиссия провела осмотр территории пруда, и факт гибели рыбы разных видов и размеров подтвердился. При этом обнаруженная рыбы была с признаками сильного разложения и непригодна для лабораторный исследований.

Зато ветеринарными врачами были отобраны пробы воды.

«Химико-токсикологическое исследование воды выявило незначительное превышение концентрации аммиака (по азоту) 1,47 мг/дм3 – при ПДК не более 0,5 мг/дм3, а также превышение концентрации нитрит-ионов (при ПДК не более 0,08 мг/дм3 – 0,025±0,1). Превышение концентрации нитратов (по NO3) в пробах воды из пруда не выявлено. Превышение предельно допустимых концентраций аммиака и нитрит- ионов в пробах воды может свидетельствовать о возможных процессах разложения органических веществ (водорослей и гидробионтов)», — отметили в Управлении ветеринарии Липецкой области.

Добавим, что на жалобы на гибель рыбы и неудовлетворительное состояние пруда ранее уже отреагировали в мэрии и в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области.

Фото Евгений Тихонов
рыба
пруд
экология
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Житель Липецка
2 минуты назад
Чё вы замеряете? Там купаться явно никто уже не собирается.Вас просят просто налить воды,что б хоть вид был не такой плачевный как сейчас.
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Гость
6 минут назад
А там еще и сточную трубу видели, что сейчас ее уже нету или про нее нельзя писать, так эта труба, Кого надо Труба!
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Помню
6 минут назад
как в детстве там карасиков ловил....
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Гость
11 минут назад
Не может быть! откуда превышение?у на в Липецке не может быть такова ну никак...
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