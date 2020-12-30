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19 минут назад
Детское шампанское может спровоцировать развитие алкоголизма в будущем
Так заявили в Минздраве России
Детское шампанское может спровоцировать склонность к алкоголизму у детей, когда им станет доступен алкоголь. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн.
По его словам, ребенку будет очень сложно объяснить, что алкоголь нельзя употреблять, если родители с трех-четырех лет давали ему детское шампанское. Потому что в этом возрасте происходит импринтинг — первичное обучение.
Врач отметил, что 10-20% населения, то есть примерно каждый пятый ребенок, является носителем генетического или врожденного фактора риска алкоголизации. Поэтому реклама алкоголя в виде детского шампанского может привести к негативным последствиям, сообщает РИА Новости. Он призвал не смешивать взрослые и детские традиции. «Не делайте из детей своих собутыльников, они вам за это отомстят своим заболеванием», — сказал он.
Заменить детское шампанское можно заменить газировкой вроде «Байкала», «Буратино», «Дюшеса» или сладким морсом. Однако, по мнению Брюна, употреблять газировку не стоит каждый день. «Удовольствия должны быть редкими, тогда это настоящие удовольствия и человек в полной мере может их оценить», — заключил он.
По его словам, ребенку будет очень сложно объяснить, что алкоголь нельзя употреблять, если родители с трех-четырех лет давали ему детское шампанское. Потому что в этом возрасте происходит импринтинг — первичное обучение.
Врач отметил, что 10-20% населения, то есть примерно каждый пятый ребенок, является носителем генетического или врожденного фактора риска алкоголизации. Поэтому реклама алкоголя в виде детского шампанского может привести к негативным последствиям, сообщает РИА Новости. Он призвал не смешивать взрослые и детские традиции. «Не делайте из детей своих собутыльников, они вам за это отомстят своим заболеванием», — сказал он.
Заменить детское шампанское можно заменить газировкой вроде «Байкала», «Буратино», «Дюшеса» или сладким морсом. Однако, по мнению Брюна, употреблять газировку не стоит каждый день. «Удовольствия должны быть редкими, тогда это настоящие удовольствия и человек в полной мере может их оценить», — заключил он.