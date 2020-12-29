Здоровье

26 минут назад

В Липецкой области 842 человека уже сделали прививки от коронавируса

186
#вакцина #коронавирус
1
В Липецкой области 842 человека уже сделали прививки от коронавируса

В 2021 году иммунизация будет проводиться во всех государственных поликлиниках региона.

Как сообщает управления здравоохранения Липецкой области, начата масштабная вакцинация населения региона против новой коронавирусной инфекции. По состоянию на 28 декабря уже привито 842 человека, осложнений после введения вакцины нет.

Напомним, с 25 декабря записаться для проведения профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции можно, не только позвонив по телефону в поликлинику по месту жительства, но и через Единую диспетчерскую службу региона 8 800 450 48 48 или по короткому номеру 122. Граждане, записавшиеся через ЕДС, будут приглашаться в поликлинику по месту жительства в удобное для них время. Иммунизация абсолютно бесплатна.

Для проведения вакцинации есть ограничения: возраст от 18 лет (в настоящее время завершена экспертиза безопасности вакцины для лиц старше 60 лет, по мере поступления нормативных документов от Минздрава с 2021 года будет проводиться вакцинация этой категории населения), если пациент в последние полгода перенес новую коронавирусную инфекцию, иммунизация не проводится. Также не вакцинируют беременных женщин. Временным противопоказанием является период обострения хронического заболевания, либо течение острого заболевания. Кроме того, необходимо соблюдать временной интервал в 1 месяц после проведения плановой иммунизации против других инфекций.

Перед проведением прививки обязательно проводится осмотр врача. После прививки три дня надо следить за тем, чтобы не переохладиться, нельзя ходить в баню и употреблять спиртное.

Вакцина вводится двукратно, с интервалом в 3 недели. После проведения прививки гражданин может вести дневник самонаблюдения в личном кабинете на портале Госуслуг.

В 2021 году иммунизация будет проводиться во всех государственных поликлиниках региона, обслуживающих взрослое население.
186
#вакцина #коронавирус
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

На карантине остаются 4 школы и 3 детских сада
#карантин #ОРВИ
На карантине остаются 4 школы и 3 детских сада

сегодня, 12:49

Здоровье
В Липецком аэропорту досмотрели 68 пассажиров, прибывших из Германии, Италии, Нидерландов, Австрии
#аэропорт
15
В Липецком аэропорту досмотрели 68 пассажиров, прибывших из Германии, Италии, Нидерландов, Австрии

сегодня, 09:53

Здоровье
За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 6919 человек
#ОРВИ #грипп
7
За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 6919 человек

вчера, 15:34

Здоровье
За сутки в Липецкой области от коронавируса умерли двое, 158 человек заболели
#коронавирус
19
За сутки в Липецкой области от коронавируса умерли двое, 158 человек заболели

27.12.2020 11:09

Общество
Заснувшему в мороз на скамейке 39-летнему жителю Липецкой области ампутировали ноги
#обморожения
18
Заснувшему в мороз на скамейке 39-летнему жителю Липецкой области ампутировали ноги

24.12.2020 11:45

Здоровье
Липчане смогут записаться на прививку от коронавируса по телефону
#коронавирус #вакцина
72
Липчане смогут записаться на прививку от коронавируса по телефону

24.12.2020 11:14

Общество