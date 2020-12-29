В Липецкой области 842 человека уже сделали прививки от коронавируса

В 2021 году иммунизация будет проводиться во всех государственных поликлиниках региона.

Как сообщает управления здравоохранения Липецкой области, начата масштабная вакцинация населения региона против новой коронавирусной инфекции. По состоянию на 28 декабря уже привито 842 человека, осложнений после введения вакцины нет.



Напомним, с 25 декабря записаться для проведения профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции можно, не только позвонив по телефону в поликлинику по месту жительства, но и через Единую диспетчерскую службу региона 8 800 450 48 48 или по короткому номеру 122. Граждане, записавшиеся через ЕДС, будут приглашаться в поликлинику по месту жительства в удобное для них время. Иммунизация абсолютно бесплатна.



Для проведения вакцинации есть ограничения: возраст от 18 лет (в настоящее время завершена экспертиза безопасности вакцины для лиц старше 60 лет, по мере поступления нормативных документов от Минздрава с 2021 года будет проводиться вакцинация этой категории населения), если пациент в последние полгода перенес новую коронавирусную инфекцию, иммунизация не проводится. Также не вакцинируют беременных женщин. Временным противопоказанием является период обострения хронического заболевания, либо течение острого заболевания. Кроме того, необходимо соблюдать временной интервал в 1 месяц после проведения плановой иммунизации против других инфекций.



Перед проведением прививки обязательно проводится осмотр врача. После прививки три дня надо следить за тем, чтобы не переохладиться, нельзя ходить в баню и употреблять спиртное.



Вакцина вводится двукратно, с интервалом в 3 недели. После проведения прививки гражданин может вести дневник самонаблюдения в личном кабинете на портале Госуслуг.



В 2021 году иммунизация будет проводиться во всех государственных поликлиниках региона, обслуживающих взрослое население.