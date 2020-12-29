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За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 132 человека
Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрированы 15 704 случая новой коронавирусной инфекции, 12 122 человека выздоровели, 243 умерли, 3 339 — лечатся.
За последние сутки в регионе подтверждены 162 случаев инфицирования коронавирусом. Больше половины заболевших в Липецке — 89 человек. На втором месте Липецкий район — 19, на третьем Добринский район — 18 заболевших. В Данковском районе — 8, в Лебедянском районе — 6, в Ельце и Лев -Толстовском районе — по 5 заболевших, в Грязинском районе — 4, в
Долгоруковском и Чаплыгинском районах — по 3, в Добровском районе — 2.
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Игорь
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