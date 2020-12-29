Коронавирус

сегодня, 15:57

За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 132 человека

3 682
#коронавирус
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За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 132 человека

Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрированы 15 704 случая новой коронавирусной инфекции, 12 122 человека выздоровели, 243 умерли, 3 339 — лечатся.

В больницах сегодня находятся 1 326 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», большинство — 2 013 пациентов с лёгкой формой COVID-19, лечатся дома.

За последние сутки в регионе подтверждены 162 случаев инфицирования коронавирусом. Больше половины заболевших в Липецке — 89 человек. На втором месте Липецкий район — 19, на третьем Добринский район — 18 заболевших. В Данковском районе — 8, в Лебедянском районе — 6, в Ельце и Лев -Толстовском районе — по 5 заболевших, в Грязинском районе — 4, в
Долгоруковском и Чаплыгинском районах — по 3, в Добровском районе — 2.
3 682
#коронавирус
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Комментарии (3)

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гостья

11 минут назад
Игорь, после празднования Нового года в больницах будет аншлаг. Потому что ковид фейковый. А жертвы настоящие
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Игорь

сегодня, 16:29
Гость, Это потому что ковид фейковый, миф.
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Гость

сегодня, 16:15
Не верьте этой статистике... Был на больничном, даже не взяли мазок на ковид...продержали 2 недели, выдержали срок и выписали недолеченным...вот так-то...в Липецке нет медицины ..нет..
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