Общество

46 минут назад

В Елецком районе началась долгожданная реконструкция храма

3 251
#православие #религия
В Елецком районе началась долгожданная реконструкция храма

Казанский храм в селе Черкассы был построен в 1840 году.

В селе Черкассы Елецкого района началась долгожданная реконструкция Храма Иконы осенней Казанской Божьей Матери. Об этом сообщил на своей странице в Инстаграм глава Елецкого района Олег Семенихин.

Казанский храм в селе Черкассы был построен в 1840 году. В 1871 году в трапезной части храма устроен придел в честь свт. Василия Великого, а в 1873 году в честь свт. Тихона Задонского. В советское время храм был закрыт и разграблен. В конце 90-х началось возрождение храма: купол и крыша были покрыты оцинкованным железом, на куполе поставлен крест, барабан храма оштукатурен и побелен.

В 2002 году рядом с храмом была поставлена часовня-сруб, которая в дальнейшем стала использоваться для совершения регулярных богослужений. Часовня была обложена красным облицовочным кирпичом, пристроена алтарная часть и притвор.


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#православие #религия

Комментарии (3)

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ппц

18 минут назад
Может, пора прекратить закрывать садики, больницы и школы???
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Хмелинец

18 минут назад
Когда же там начнётся очень- очень долгожданный ремонт! Разруха в центре села, рядом с новым домом культуры! Будто с войны осталось после бомбежки.
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Ваш

31 минуту назад
При Сталине такова не было!
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