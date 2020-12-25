В Елецком районе началась долгожданная реконструкция храма

Казанский храм в селе Черкассы был построен в 1840 году.

В селе Черкассы Елецкого района началась долгожданная реконструкция Храма Иконы осенней Казанской Божьей Матери. Об этом сообщил на своей странице в Инстаграм глава Елецкого района Олег Семенихин.Казанский храм в селе Черкассы был построен в 1840 году. В 1871 году в трапезной части храма устроен придел в честь свт. Василия Великого, а в 1873 году в честь свт. Тихона Задонского. В советское время храм был закрыт и разграблен. В конце 90-х началось возрождение храма: купол и крыша были покрыты оцинкованным железом, на куполе поставлен крест, барабан храма оштукатурен и побелен.В 2002 году рядом с храмом была поставлена часовня-сруб, которая в дальнейшем стала использоваться для совершения регулярных богослужений. Часовня была обложена красным облицовочным кирпичом, пристроена алтарная часть и притвор.