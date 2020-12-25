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В России утвердили стратегию борьбы с ВИЧ до 2030 года

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#ВИЧ
В России утвердили стратегию борьбы с ВИЧ до 2030 года

В России утверждена Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в стране до 2030 года. «Известия» ознакомились с документом.  

Согласно стратегии, в течение десяти лет планируется снизить годовой прирост заболеваемости ВИЧ с 76 тыс. человек в 2020 году до 45 тыс. в 2030-м. Снизить риск передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку до минимальных показателей. Также к 2030 году число людей, принимающих антиретровирусную терапию, должно вырасти с 72% до 95%. Причём стоимость такой терапии должна постепенно снижаться. 

Как говорится в документе, в России за ближайшие 10 лет необходимо полностью изжить дискриминацию людей с ВИЧ, сделав акцент на повышении знаний об этой инфекции у всех медработников и педагогов. 

— Мы проводили опрос среди учителей. Некоторые из них до сих пор считают, что ВИЧ передаётся бытовым путем. Были педагоги и воспитатели, которые даже испытывали панические атаки, работая с такими детьми, — рассказала «Известиям» директор благотворительного фонд «Дети плюс» Ольга Кирьянова. 

Хотя в целом, по ее словам, ситуация немного улучшается. 
139
#ВИЧ

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