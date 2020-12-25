сегодня, 16:09
В России утвердили стратегию борьбы с ВИЧ до 2030 года
В России утверждена Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в стране до 2030 года. «Известия» ознакомились с документом.
Как говорится в документе, в России за ближайшие 10 лет необходимо полностью изжить дискриминацию людей с ВИЧ, сделав акцент на повышении знаний об этой инфекции у всех медработников и педагогов.
— Мы проводили опрос среди учителей. Некоторые из них до сих пор считают, что ВИЧ передаётся бытовым путем. Были педагоги и воспитатели, которые даже испытывали панические атаки, работая с такими детьми, — рассказала «Известиям» директор благотворительного фонд «Дети плюс» Ольга Кирьянова.
Хотя в целом, по ее словам, ситуация немного улучшается.