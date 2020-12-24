сегодня, 14:22
НЛМК завершил серию профессиональных конкурсов 2020 года
НЛМК провел заключительный конкурс в серии профессиональных состязаний среди представителей рабочих специальностей. Лучшего оператора машины непрерывного литья заготовок определяли из 27 работников двух конвертерных цехов.
Практическое задание конкурса включало разрезание металла ручным резаком и подготовку кристаллизатора к работе. Жюри оценивало качество выполнения задания, количество отклонений от заданных параметров, соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности.
Лучше других с конкурсным заданием справился Алексей Кабаков. Второе место – у Дмитрия Симонова, третье – у Павла Рябых. Лучшим молодым рабочим жюри назвало Романа Сидорова. Победителю и призерам будут вручены дипломы, сувениры и денежные премии.
Конкурс «Лучший оператор МНЛЗ» завершил серию профессиональных состязаний среди представителей рабочих профессий. Всего в 2020 году на НЛМК прошло 28 различных конкурсов профессионального мастерства. В них приняло участие 1062 работника комбината.
Фото пресс-службы НЛМК.