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НЛМК завершил серию профессиональных конкурсов 2020 года

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#конкурс
НЛМК завершил серию профессиональных конкурсов 2020 года

НЛМК провел заключительный конкурс в серии профессиональных состязаний среди представителей рабочих специальностей. Лучшего оператора машины непрерывного литья заготовок определяли из 27 работников двух конвертерных цехов. 

Конкурсанты демонстрировали жюри знания требований охраны труда, производственной системы, интегрированной системы менеджмента Группы НЛМК. Работники также отвечали на вопросы о последовательности технологического процесса и действиях персонала при возникновении нештатных ситуаций. 

Практическое задание конкурса включало разрезание металла ручным резаком и подготовку кристаллизатора к работе. Жюри оценивало качество выполнения задания, количество отклонений от заданных параметров, соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности.  

Лучше других с конкурсным заданием справился Алексей Кабаков. Второе место – у Дмитрия Симонова, третье – у Павла Рябых. Лучшим молодым рабочим жюри назвало Романа Сидорова. Победителю и призерам будут вручены дипломы, сувениры и денежные премии. 

Конкурс «Лучший оператор МНЛЗ» завершил серию профессиональных состязаний среди представителей рабочих профессий. Всего в 2020 году на НЛМК прошло 28 различных конкурсов профессионального мастерства. В них приняло участие 1062 работника комбината.  

Фото пресс-службы НЛМК.
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#конкурс

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