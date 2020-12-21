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В Липецкой области ночью местами до -18
В ближайшие двое суток атмосферное давление на территории Липецкой области будет повышенным – погода ожидается преимущественно без осадков, местами туман, на дорогах гололедица.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 9 до 14 градусов мороза, при прояснениях до -18, днем будет от 6 до 11 градусов мороза.
В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 15 до 17 градусов мороза, днем ожидается от 7 до 9 градусов мороза.
22 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1962 году – 27 градусов мороза.