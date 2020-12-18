Предупредили и обесточили. В Липецкой области продолжают взыскивать долги за электроэнергию

Поставщики электроэнергии разъяснили: ограничение организаций – вынужденная мера, но она позволяет обеспечивать своевременное и полное финансирование электростанций и компаний, обслуживающих линии электропередачи, для того, чтобы они могли проводить ремонты и безаварийно работать.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442, потребители, которые не относятся к категории «население», оплачивают электроэнергию 3 раза в месяц. 30% стоимости электроэнергии вносится до 10 числа текущего месяца, второй обязательный платёж перечисляется до 25 числа, окончательный расчёт производится до 18 числа месяца, следующего за расчётным.

«Введение ограничения в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 442 становится возможным, если организация вовремя не перечислила хотя бы 1 из 3 обязательных платежей. Отключение должников проходит автоматически сразу после образования долга», - рассказал Андрей Коновалов, руководитель направления по правовым вопросам гарантирующего поставщика электроэнергии ООО «НОВИТЭН».

С начала года организации с неплатежами получили 11 310 уведомлений о предстоящем ограничении. Почти все должники моментально реагировали на предупреждение и рассчитывались с долгами. И только 631 организация довела дело до введения ограничения и расплатилась уже после того, как была обесточена. При этом компаниям пришлось заплатить ещё и за услугу бригады по возобновлению электроснабжения стоимостью 10 тыс. рублей. Среди них объекты не только малого бизнеса, но и предприятие по производству бытовой техники, ресторан быстрого питания и несколько строительных компаний. Отключение электроэнергии позволило взыскать более 70 млн рублей долгов. Всё это в очередной раз доказало, что средства на оплату электроэнергии у бизнесменов есть, но они продолжают совершать ошибки в организации процесса платежей.

«Сроки оплаты в Липецкой области нарушают около 5% организаций, и с каждым месяцем количество должников сокращается, а это значит, вероятность того, что неплательщика обесточат строго в те сроки, которые указываются в уведомлении, и ни днём позже, - растёт», - добавил Андрей Коновалов.

Также он сообщил, что ошибки в организации платежей – это всегда риски. Ограничение - не единственная мера взыскания неплатежей. Должникам начисляются пени за каждый день просрочки платежа по высокой процентной ставке. Это всё равно что взять банковский кредит на невыгодных условиях. С организацией может быть расторгнут договор электроснабжения. Если предприятие на протяжении длительного времени не выплачивает долг и финансовый мониторинг отражает его неспособность к выплате задолженности, поставщики электроэнергии могут заявить о несостоятельности должника и взыскать долг через банкротство организации. В этом случае задолженность погашается путем получения средств от продажи имущества компании, которая в итоге прекращает свою деятельность.

Чтобы избежать рисков, достаточно платить вовремя. Соблюдать график платежей и передачи показаний счётчиков поможет новый онлайн-сервис для организаций - Личный кабинет клиента lkk.noviten.ru . Сервис работает 24 часа, пользоваться сервисом можно с помощью компьютера или смартфона. Оплачивать счета банковской картой безопасно - канал передачи данных зашифрован. Баланс счёта пополняется моментально, проверить поступление платежа можно в разделе «История платежей».

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