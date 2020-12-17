Общество
сегодня, 17:24
Работы в доме с мокрыми стенами перенесли на завтра
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Всему виной отсутствующий жилец.
Напомним, сегодня в редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №5а на проспекте Победы в Липецке. По словам липчан, вот уже пятый день у них проблемы с отоплением. Из-за холода в квартирах стал образовываться конденсат на стенах. Читательница, приславшая видео в редакцию, показывает, как проводит рукой по стене в спальне, и рука становится мокрой.
Как сообщили GOROD48 в отделе взаимодействия со СМИ администрации города Липецка, работы в доме по проспекту Победы, 5а переносятся за завтра по причине отсутствия владельца, но он уведомлен о необходимости быть дома.
Ранее в управляющей компании объяснили, что в доме оказался забит стояк, а аварийные работы все эти дни не смогли провести потому, что в одну из квартир не было доступа. Пострадало несколько квартир по стояку. Отопления в каждой из этих квартир не было только в одной комнате.
Как сообщили GOROD48 в отделе взаимодействия со СМИ администрации города Липецка, работы в доме по проспекту Победы, 5а переносятся за завтра по причине отсутствия владельца, но он уведомлен о необходимости быть дома.
Ранее в управляющей компании объяснили, что в доме оказался забит стояк, а аварийные работы все эти дни не смогли провести потому, что в одну из квартир не было доступа. Пострадало несколько квартир по стояку. Отопления в каждой из этих квартир не было только в одной комнате.
4 688
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