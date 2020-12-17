Общество

сегодня, 14:22

Из-за длительного отсутствия тепла в квартирах липчан стали мокнуть стены

4 853
#ЖКХ #отопление
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Образовался конденсат.

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В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №5а на проспекте Победы в Липецке. По словам липчан, вот уже пятый день у них проблемы с отоплением. Из-за холода в квартирах стал образовываться конденсат на стенах. Читательница, приславшая видео в редакцию, показывает, как проводит рукой по стене в спальне, и рука становится мокрой.

- Мы только сделали ремонт, а обои хлюпают, они отошли, всё мокрое, - возмущается липчанка. - Сначала я подумала, что нас затопили, но оказывается, у всех соседей по стояку с 1 по 10 этаж с торцевой стеной так - это потому что пятый день нет отопления, это следствие того, что на нас всем наплевать.

Как сообщили GOROD48 в отделе взаимодействия со СМИ администрации города Липецка, сегодня работы на этом доме ведутся. Почему проблему не решили раньше? В управляющей компании объяснили, что в доме оказался забит стояк, а аварийные работы все эти дни не смогли провести потому, что в одну из квартир не было доступа. Сегодня туда удалось попасть. Пострадало всего несколько квартир по стояку. И отопления в каждой из этих квартир не было только в одной комнате.

Поскольку для жильцов отсутствие тепла даже в одной комнате в течение 5 дней обернулось печально, каждому из пострадавших советуют вызвать представителей управляющей компании для составления акта о повреждениях и требовать компенсацию с управляющей компании. Если возникнут проблемы с возмещением ущерба - следует обратиться в Жилищную инспекцию или в суд. В департаменте ЖКХ готовы оказать этим липчанам консультационную поддержку и помощь.


4 853
#ЖКХ #отопление
3

Комментарии (4)

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Конституция

33 минуты назад
Звони пока можно, а то сидим 3й час какоето пена идет, не чего для людей...
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зачем

44 минуты назад
департамент ЖКХ если жильцам самим надо разбираться с их управляшками. Помнится мэр объясняла жителям об необходимости заключения договора с управляющими компаниями.
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город

46 минут назад
вошел в десятку лучших в РФ по мнению минстроя.)))
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ждите

46 минут назад
Скоро будут морозы и намокание прекратится.
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