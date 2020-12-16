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Липецкая вечЁрка: смерти в автобусе, коммунальные разборки и сокращение депутатов
Сегодня, 16 декабря, стало известно сразу о двух внезапных смертях в автобусах, коммунальщики вновь принялись за передел рынка управляющих компаний и депутаты обсуждают свое предстоящее сокращение.
— Смертность в России стала рекордной за 10 лет, говорят эксперты. Причем такой рост не объясняется только прямыми потерями от коронавируса. 113 человек на 10 тысяч населения — до такого значения вырос показатель смертности в нашей стране с января по октябрь, следует из данных Росстата, — оставил комментарий Гость.
А сегодня мужчина почувствовал себя плохо и упал на проезжую часть. Чтобы его никто не переехал, один из автомобилистов закрыл проезд своей машиной. Как рассказал GOROD48 главный врач «Липецкой областной станции скорой помощи» Александр Игнатовский скорая приехала к мужчине в нормативные сроки и доставила его в городскую больницу № 3.
Липчанин пострадал из-за того, что две управляющие компании не могут поделить его многоэтажку. Андрей Захаркин считает, что его «Киа Рио» сожгли по указке соучредителя управляшки, которая хотела обслуживать дом. Поджог попал на видео, однако в полиции уже 9 месяцев расследуют ЧП и дело никак не дойдет до суда.
— Зачем какой-то суд? Правильно они сделали. По-пацански разобрались. Так сказать вернулись к традициям 90-х. Жить надо по понятиям, а не по судам бегать. Живи по правде, как писали классики русской литературы, и будешь спокоен, — философски прокомментировал ситуацию Бывалый.
— Ну хоть поджигатель в маске был. Ничего не нарушал. А то уж я подумал, совсем про корону забыли. Предохраняться перестали, — черный юмор от Семеныча.
В областном Совете в следующем созыве может быть на 14 депутатов меньше. Сейчас в региональном парламенте обсуждается соответствующий законопроект. Ну, как обсуждается, граждане обмениваются письмами по электронной почте. Именно так с конца марта работает областной Совет депутатов.
За сокращение выступает только лидер липецких медведей Павел Путилин, депутаты из оппозиционных парламентских партий против. Политолог Владимир Козомазов назвал это политтехнологическим приемом, который обеспечит нужное количество лояльных областной власти депутатов. Новость собрала большое количество комментариев.
— Да нет, надо просто всем в партию едро вступить и у нас у всех тогда бабло и должности появятся. Духовные скрепы будут. Страна с колен встанет и станет гордо… в нормальной позе, — предложил Семеныч.
— Надо просто на выборы ходить, а не удивляться потом на данном сайте, почему победила ЕР с явкой 20%, — посоветовал Электорат.
— Депутатов надо избирать «от сохи», а не денежные мешки. Преобладающее количество депутатов оторваны от реальной действительности — поэтому и принимают законы не в пользу населения. Некоторые сами не дружат с законом, — считает Работяга.
— Везде сокращения, люди теперь работают за двоих, за ту же зарплату, и правильно, что депутатов тоже сокращают, — написала Гостья.
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