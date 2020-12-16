Происшествия

55 минут назад

Мужчина полчаса лежит на проезжей части в ожидании «скорой»

8 3007
6
Мужчина полчаса лежит на проезжей части в ожидании «скорой»

Прохожий почувствовал себя плохо на улице Ковалева рядом с остановкой «14 строй участок».

Прохожему стало плохо, после чего он упал на проезжую часть двухполосной дороги. Чтобы его никто не переехал, один из автомобилистов закрыл проезд своей машиной.

- «Скорую» вызвали, уже полчаса ждем, - рассказал очевидец GOROD48.
8 3007
6

Комментарии (8)

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60+

19 минут назад
Ну и где были единаросы ? Они хотят победить на выборах 2021 г а о людях не думают только рвутся к кормуше ! Люди думайте когда пойдёте голосовать .
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Фельдшер

23 минуты назад
Часа через три мож под,едут, но уже нужна будет труповозка.
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Нонка

30 минут назад
Фашизм ,как он есть ,но по Липецки!
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бабка

41 минуту назад
Пенсионер, они и так без масок.
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fed

42 минуты назад
а вынесите из домов одеяла хотя бы!!!
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начинается

49 минут назад
А он в маске был?
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Пенсионер

50 минут назад
Людям не хватает воздуха,снимите маски
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Липчанин

50 минут назад
Опять герои подкачали
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