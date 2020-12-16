Происшествия
55 минут назад
Мужчина полчаса лежит на проезжей части в ожидании «скорой»
8 3007
Прохожий почувствовал себя плохо на улице Ковалева рядом с остановкой «14 строй участок».
Прохожему стало плохо, после чего он упал на проезжую часть двухполосной дороги. Чтобы его никто не переехал, один из автомобилистов закрыл проезд своей машиной.
- «Скорую» вызвали, уже полчаса ждем, - рассказал очевидец GOROD48.
- «Скорую» вызвали, уже полчаса ждем, - рассказал очевидец GOROD48.
8 3007
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Липчанин