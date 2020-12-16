Мужчина полчаса лежит на проезжей части в ожидании «скорой»

Прохожий почувствовал себя плохо на улице Ковалева рядом с остановкой «14 строй участок».

Прохожему стало плохо, после чего он упал на проезжую часть двухполосной дороги. Чтобы его никто не переехал, один из автомобилистов закрыл проезд своей машиной.



- «Скорую» вызвали, уже полчаса ждем, - рассказал очевидец GOROD48.

