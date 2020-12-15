В Липецке и пригородах несколько десятков улиц останутся без холодной воды

16 декабря с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 20а, 24, 24вл.1, 24вл.2, 24вл.3, 27, 29 по улице Коммунистической, № 2а по улице Волгоградской, №№ 36а, 36б по улице Ильича, № 1а в переулке Театральном – цистерна с водой для питья подъедет к дому № 24 по улице Коммунистической.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды у жителей домов №№ 6, 8, 9, 17, 17б по улице Папина, №№ 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8, 10б по улице Доватора, №3 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, № 22 по проспекту Победы, ЦТП ПАО «Квадра» на Папина-Доватора. Воду подвезут к дому № 6 по улице Папина.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах частного сектора улиц Арктической, 20-го Партсъезда, Красной, Маяковского – воду подвезут по заявкам потребителей.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды также останутся дома №№ 12, 19 по улице Ярославской, №№ 29, 29а, 31, 31а по улице Светлова, №№ 1, 2а, 3а, 6, 8, 12, 12а, 35, 37 по улице Писарева, №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21ст.1, 43, 180 по улице Центральной, №№ 24, 24а, 33а, 35 по улице Ладыгина, № 101 по улице Привокзальной, №№ 33а, 111, 113 по улице Асфальтной, № 25б по улице Фруктовой, № 12 по улице Таежной, ЦТП-2 «Дачный», котельная «Дачный», частный сектор улиц Таежной, Фруктовой, Березовой, Асфальтной, Фабричной, МПС, Локомотивной, Липецкой, Ладыгина, Бригадной, Череповецкой, Шаумяна, Писарева, Тихой, Светлова, 1-й Лесной, Ярославской, Добровской, Железногорской, Патриотической, Бурлакова, Р.Зорге, Постышева, Варшавской, Олимпийской – воду можно будет набрать по адресам: улица Центральная, 21, улица Писарева, 27.



С 09:00 до 17:00 не будет холодной воды в частном секторе улиц Димитрова, Энергетической, Дарвина, Красной, Чапаева – воду подвезут по заявкам жителей.



16 декабря с 00:00 до 17 декабря 08:00 отключат холодную воду в домах №№ 50, 50а, 50стр.7, 50 стр.9, 50 стр.10, 50 стр.11, 83, 83а, 85, 87, 87а, 89, 97, 99 по улице Юношеской, а также дома частного сектора в селе Косыревка – в частности №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7 по улице Советской, №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12в, 13, 14, 15 по улице Ленина – цистерны с водой подъедут по заявкам жителей.



С 10:00 до 20:00 без горячего водоснабжения останутся дома №№ 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 по улице Центральной.



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 2/1, 4а по улице Зои Космодемьянской, с 09:00 до 16:00 обесточат дома №№ 17, 19 по улице Загородной и №№ 31, 31а, 33 по улице Московской, с 14:00 до 16:00 без света останутся жители частного сектора улиц Липецкой, Асфальтной, Кибальчича, Привокзальной.



Воду, тепло и свет отключат из-за аварийных ремонтных работ на сетях, сообщили в ЛГЭК.

