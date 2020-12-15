Из-за ревности сотрудницы сотового оператора пойдут под суд

Женщины выяснили друг для друга, с кем перезваниваются и переписываются их мужчины.

11 декабря в суд направлено два уголовных дела по обвинению двух жительниц Ельца - сотрудниц одного из сотовых операторов в совершении преступлений, предусмотренных ч. З ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный лицом с использованием своего служебного положения».



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, две молодые женщины (им чуть менее 30 лет) попали на заметку ФСБ России по Липецкой области в рамках операции по пресечению утечки персональных данных граждан.



По итогам расследования уголовных дел следственным отделением Управления ФСБ России по Липецкой области удалось доказать утечку информации по двум номерам, и в обоих случаях речь шла о личной заинтересованности – женщины друг для друга выясняли персональные данные по номерам близких: одна интересовалась, с кем перезванивается её муж, другая – с кем общается её парень. «Заказчиками» информации ревнивые ельчанки выступали друг для друга.



- В ходе расследования установлено, что обвиняемые, имея в силу служебного положения доступ к конфиденциальным сведениям об абонентах и детализации их телефонных звонков, в нарушение Законов «О связи» и «О персональных данных» осуществили неправомерный доступ к компьютерной информации, содержащей данные сведения в специальной компьютерной программе, - отмечают в прокуратуре Липецкой области. - После этого обвиняемые скопировали указанные сведения и передали «заказчику».



Теперь подозрения в неверности могут обернуться печально для ревнивых дам: если суд признает их виновными, грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.