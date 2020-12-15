Происшествия

сегодня, 11:50

Под Липецком автомобиль улетел в кювет и врезался в столб

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#ДТП
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Под Липецком автомобиль улетел в кювет и врезался в столб

Водитель не пострадал.

Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, сегодня на 9-м километре трассы Липецк-Чаплыгин в районе села Воскресеновка Липецкого района 25-летний водитель автомобиля «Санг Йонг» не справился с управлением, улетел в кювет и там врезался в световую опору. Сам водитель в ДТП не пострадал. 

ДТП произошло между поворотами на село Воскресеновка и на село Тюшевку. Как сообщил GOROD48 глава Введенского сельсовета Денис Дорожинский, сообщение о происшествии поступило в ЕДДС утром.

- На данный момент проблем с энергоснабжением населенных пунктов нет, - сообщил GOROD48 глава Введенского сельсовета Денис Дорожинский. - Если энергетикам понадобиться отключать сеть, жители будут оповещены.

Фото - vk.com

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#ДТП
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Комментарии (1)

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ничего личного

32 минуты назад
У Кайрона с системой полного привода " парт-тайм" отсутствует межосевой дифференциал, который позволил бы карданным валам вращаться с разными скоростями когда автомобиль поворачивает. При включенном полном приводе передний и задний карданные валы через раздаточную коробку жёстко соединены друг с другом и вращаются с одной скоростью. В повороте же передние колеса автомобиля проходят больший путь, двигаясь по дугам большего * , а значит, и вращаются быстрее задних.Причём чем круче поворот, тем разница больше. И на автомобилях с таким типом привода тяга на передних колёсах падает, а на задних — наоборот, растёт. В некоторых случаях тяговый момент может смениться тормозным, то есть передние колёса будут увеличивать сопротивление движению автомобиля,что чревато на скользкой дороге.
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