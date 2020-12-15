Происшествия
сегодня, 11:50
Под Липецком автомобиль улетел в кювет и врезался в столб
Водитель не пострадал.
Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, сегодня на 9-м километре трассы Липецк-Чаплыгин в районе села Воскресеновка Липецкого района 25-летний водитель автомобиля «Санг Йонг» не справился с управлением, улетел в кювет и там врезался в световую опору. Сам водитель в ДТП не пострадал.
ДТП произошло между поворотами на село Воскресеновка и на село Тюшевку. Как сообщил GOROD48 глава Введенского сельсовета Денис Дорожинский, сообщение о происшествии поступило в ЕДДС утром.
- На данный момент проблем с энергоснабжением населенных пунктов нет, - сообщил GOROD48 глава Введенского сельсовета Денис Дорожинский. - Если энергетикам понадобиться отключать сеть, жители будут оповещены.
Фото - vk.com
ДТП произошло между поворотами на село Воскресеновка и на село Тюшевку. Как сообщил GOROD48 глава Введенского сельсовета Денис Дорожинский, сообщение о происшествии поступило в ЕДДС утром.
- На данный момент проблем с энергоснабжением населенных пунктов нет, - сообщил GOROD48 глава Введенского сельсовета Денис Дорожинский. - Если энергетикам понадобиться отключать сеть, жители будут оповещены.
Фото - vk.com
ничего личного