Коронавирус

9 минут назад

Больше половины суточных случаев коронавирусной инфекции выявлены в Липецке

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#коронавирус
Больше половины суточных случаев коронавирусной инфекции выявлены в Липецке

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 150 новых случаев коронавирусной инфекции, 23 человека завершили лечение от COVID-19, четыре человека умерли.

Всего на территории Липецкой области зарегистрирован 13281 случай новой коронавирусной инфекции, 10220 человек выздоровели, 170 человек умерли. 2891 — на лечении.

По состоянию на 16.00, в больницах области находятся 1094 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 1797 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 150 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк - 92
г. Елец - 6
Грязинский район - 5
Добринский район - 1
Добровский район - 1
Елецкий район - 13
Краснинский район - 3
Липецкий район - 11
Становлянский район - 8
Тербунский район - 10
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#коронавирус

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