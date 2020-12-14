Больше половины суточных случаев коронавирусной инфекции выявлены в Липецке

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 150 новых случаев коронавирусной инфекции, 23 человека завершили лечение от COVID-19, четыре человека умерли.



Всего на территории Липецкой области зарегистрирован 13281 случай новой коронавирусной инфекции, 10220 человек выздоровели, 170 человек умерли. 2891 — на лечении.



По состоянию на 16.00, в больницах области находятся 1094 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 1797 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 150 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:



г. Липецк - 92

г. Елец - 6

Грязинский район - 5

Добринский район - 1

Добровский район - 1

Елецкий район - 13

Краснинский район - 3

Липецкий район - 11

Становлянский район - 8

Тербунский район - 10

