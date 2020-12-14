9 минут назад
Больше половины суточных случаев коронавирусной инфекции выявлены в Липецке
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 150 новых случаев коронавирусной инфекции, 23 человека завершили лечение от COVID-19, четыре человека умерли.
По состоянию на 16.00, в больницах области находятся 1094 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 1797 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
За последние сутки в регионе подтверждены 150 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
г. Липецк - 92
г. Елец - 6
Грязинский район - 5
Добринский район - 1
Добровский район - 1
Елецкий район - 13
Краснинский район - 3
Липецкий район - 11
Становлянский район - 8
Тербунский район - 10