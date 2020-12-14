Дмитрий Аверов: «В Грязинском районе есть точки роста»

Этот район области и так имеет хорошие показатели, но перспективы для улучшений в экономике и социальной сфере.



Заместитель губернатора Липецкой области Дмитрий Аверов инспектировал Грязинский район. Вице-губернатор посмотрел, чем сегодня живет муниципалитет и какие перспективы у района есть в будущем. Свой визит Дмитрий Аверов начал с посещения ПАО «Грязинский культиваторный завод». Несмотря на проблемы в мировой экономике, это промышленное предприятие показало рост и в плане производства, и в заработной плате сотрудников. Заработок рабочих с начала 2020 года вырос на 20%, и эту динамику предприятие планирует наращивать. В чем секрет успеха? Грамотное ведение бизнеса и внедрение бережливых технологий.- На нашем предприятии внедрены бережливые технологии. За их счет скорость производства без потери качества удалось увеличить до 170%. Сейчас география нашего сбыта - Россия и страны СНГ. Культиваторный завод успешно выдерживает конкуренцию на отечественном рынке, в 2021 году планируем выйти на уровень немецкого качества. Конечно, стоимость нашей сельскохозяйственной техники существенно ниже импортных аналогов. И в этом видим точку росту, - рассказал генеральный директор ПАО «Грязинский культиваторный завод» Александр Исаков.В целом, экономика региона за первые 10 месяцев выдержала вызовы кризисного 2020 года. И успехи грязинского предприятия тому пример.- Культиваторный завод - одно из крупнейших предприятий Грязинского района. Оно участвует в программе повышения производительности труда, дает прекрасный пример успешного внедрения бережливых технологий. По итогам 2020 года ожидается увеличение выручки на 20%, на 2021 год прогнозируется аналогичный рост. Культиваторный завод - хороший пример работы в кризисных явлениях. Предприятие имеет свою нишу на рынке и развивает ее, не останавливается на месте и продолжает свой рост, - отметил заместитель губернатора Липецкой области Дмитрий Аверов. - Экономика региона за первые 9-10 месяцев 2020 года шла в рост. Аграрные предприятия традиционно развиваются за счёт инвестиций, промышленность же - за счёт правильной организации производства, перевооружения.Выдержавшая вызовы грязинская экономика — не единственная гордость муниципалитета. В непростой 2020 год власти района заложили много социальных объектов, смело оценивают перспективы дальнейшего развития этой сферы, намерены сделать жизнь грязинцев еще более комфортной. Пожалуй, самый амбициозный проект Грязинского района на 2021 год — начало строительства школы. После новогодних праздников уже планируется заключение контракта. Школа должна быть готова к лету 2022 года. Новая школа очень нужна Грязям: зданиям существующих учреждений образования от 70 до 140 лет.- Мы долго ждали начала строительства школы. В 2022 году мы должны школу сдать. В 2020 году нам удалось отремонтировать детскую поликлинику, поставить туда новое оборудование. В этом году перевели МФЦ «Мои документы» в удобное для посетителей здание в центре города, конечно, после проведенного ремонта. Кроме того, в 2020 году сделали массу пешеходных дорожек, Набережную, парк Флёрова. Эти проекты в 2021 году будем развивать. Так, Набережную еще больше благоустроим за счет выигранного федерального гранта, - поделился планами глава Владимир Рощупкин Грязинского района.Посетив промышленное предприятие, МФЦ, школу искусств в Грязях Дмитрий Аверов остался доволен увиденным, темпами и здоровыми амбициями. Он отметил эффективное взаимодействие власти и бизнеса, то, как руководители района и города радеют за развитие и комфорт.- Впечатление от хода дел в Грязинском районе — стабильно хорошее, даже отличное. В плане экономики район является флагманом региона за счет расположения здесь одного из самых эффективных индустриальных парков России — ОЭЗ «Липецк». Там уже сегодня 27 запущенных предприятий, более 5 000 рабочих мест. Это самый успешный район региона в плане экономики. Грязинский район также лидер социальных проектов. В районе и городе вкладывают много средств в социальную сферу — обновили поликлинику, детскую школу искусств, МФЦ. Я обратил внимание на чистоту городских улиц, социальную ответственность бизнеса за прилегающую территорию. Этот пример буду транслировать в другие районы области, его нужно тиражировать, - уверен Дмитрий Аверов. - Точка роста Грязинского района в плане экономики — не только ОЭЗ «Липецк», но и наличие крупной железнодорожной станции. У этого направления есть все предпосылки для развития: это не только реализация инвестиционных проектов «РЖД» и Грязинского вагоностроительного завода, но и стимул для развития логистики предприятий различного типа.