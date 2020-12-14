Коронавирус

52 минуты назад

Новое о коронавирусе к 14 декабря: генетики выявили, у кого COVID-19 протекает тяжелее

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#коронавирус
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Новое о коронавирусе к 14 декабря: генетики выявили, у кого COVID-19 протекает тяжелее

Ученые Эдинбургского университета выявили – у больных COVID-19 в тяжелой форме присутствовали пять одинаково модифицированных генов. Эксперты считают, их открытие поможет разработать новые препараты против коронавирусной инфекции.

Ученые из Эдинбургского университета выявили гены, которые могут усугубить течение болезни у пациентов с тяжелой формой COVID-19. Исследование опубликовано в журнале Nature сообщает издание The Guardian. В ходе нового научного проекта исследователи проанализировали ДНК свыше 2 тысяч пациентов, которые находились  в 208 отделениях интенсивной терапии в различных госпиталях Великобритании. У всех них заболевание протекало особенно тяжело. Исследователи сравнили генетическую информацию этих пациентов с образцами, предоставленными здоровыми добровольцами и выявили определенную закономерность: у пациентов обнаружились мутации в пяти генах. Ученые обнаружили у всех аналогичные модификации генов DPP9, TYK2, IFNAR2, а также OAS1, OAS2 и OAS3. При том, вариации в пяти генах были связаны с развитием тяжелого течения COVID-19 — по мнению авторов исследования, эти мутации влияют на работу иммунной системы, не позволяя сформироваться быстро иммунитету против коронавируса и способствуют развитию пневмонии – одному из грозных осложнений коронавирусной инфекции.

При этом генетики подчеркнули, что исследование не было направлено на прогнозирование того, кто может серьезно заболеть COVID-19, а больше сосредоточено на поиске «биологических ключей, которые приведут нас к эффективному лечению», отмечается в исследовании. «Наши результаты сразу показывают, какие лекарства должны быть в верхней части списка для клинических испытаний. Мы можем тестировать только несколько лекарств за раз, поэтому правильный выбор спасет тысячи жизней. Если мы выберем правильное [медикаментозное] вмешательство для следующих клинических испытаний, то мы обнаружим, что оно сработает раньше…», — заявил консультант Королевской больницы Эдинбурга профессор Кеннет Бейли. 

Эпидемиолог Роспотребнадзора назвала последствия коронавирусной инфекции

Слабость, быстрая утомляемость, снижение памяти и концентрации внимания, головная боль и чувство жжения в груди могут быть последствиями COVID-19. Об этом заявила Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сообщают РИА Новости. 

«В большинстве случаев после перенесенного ОРВИ человек еще долгое время чувствует слабость и быструю утомляемость. Особенно это характерно для тех, кто перенес грипп или COVID-19. Также человек может отмечать какие-то когнитивные нарушения, например, снижение памяти, концентрации внимания», — сказала Пшеничная. Кроме того, некоторые пациенты после коронавируса жалуются на кашель, жжение в груди, головную боль, мышечные боли, головокружение и тахикардию.

Она также отметила, что после тяжелой инфекции рекомендуется не сразу выходить на работу, а дать время на восстановление организма. «Неслучайно существует реабилитационный период, когда после тяжелой инфекции рекомендуется не сразу выходить на работу, а поберечь себя, дать время на восстановление организма», — напомнила специалист.

Чуть раньше иммунолог, академик РАН Александр Караулов высказал мнение, что степень тяжести COVID-19 будет зависеть от того, насколько иммунитет подготовлен к защите организма. По его словам, для укрепления иммунитета важно принимать витамины и соблюдать режим сна. Кроме того, необходимо избегать стрессовых ситуаций. В случае болезни нужно строго выполнять инструкции врача и контролировать состояние хронических заболеваний, чтобы не допустить тяжелой формы коронавируса.

На момент подготовки материала в мире зафиксировано 72 220 488 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 1 613 868 человек, вылечились 50 606 875 заразившихся. В России выявлено более 2,65 миллиона пострадавших, она остается на четвертом месте после США, Индии, Бразилии. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается также во Франции. Более миллиона заразившихся - в Великобритании, Италии, Турции, Испании, Аргентине, Колумбии, Германии, Мексике, Польше, Иране. 


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#коронавирус
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Комментарии (2)

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в советское время только ОН

25 минут назад
Лечение симптомов. Поскольку специализированных препаратов от COVID-19 не существует, приходится купировать симптомы. Вот рекомендации от кандидата медицинских наук, старшего научного сотрудника факультета фундаментальной медицины Зухры Павловой: При температуре. Аспирин. Он предпочтительнее, чем Парацетомол (Колдрекс). Аспирин снимает системное воспаление и разжижает кровь – при коронавирусе это важно. Принимать Аспирин нужно только при высокой температуре, раз в сутки, на сытый желудок. Иначе вы рискуете получить другие проблемы, например, язву желудка.
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вот такое лечение

30 минут назад
Уже всем известно,что этот вирус нельзя лечить антибиотиками,тем не менее моей сестре 26 сентября были выписаны 20 уколов цефтриаксона,которые здорово подкосили её здоровье...Начал падать гемоглобин,сильнейшая слабость,ноги стали ватными....Хорошо,что сестра уже на пенсии,работать она не смогла бы....В настоящее время лежит в больнице....
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