Новое о коронавирусе к 14 декабря: генетики выявили, у кого COVID-19 протекает тяжелее

Ученые Эдинбургского университета выявили – у больных COVID-19 в тяжелой форме присутствовали пять одинаково модифицированных генов. Эксперты считают, их открытие поможет разработать новые препараты против коронавирусной инфекции.





Ученые из Эдинбургского университета выявили гены, которые могут усугубить течение болезни у пациентов с тяжелой формой COVID-19. Исследование опубликовано в журнале Nature сообщает издание The Guardian. В ходе нового научного проекта исследователи проанализировали ДНК свыше 2 тысяч пациентов, которые находились в 208 отделениях интенсивной терапии в различных госпиталях Великобритании. У всех них заболевание протекало особенно тяжело. Исследователи сравнили генетическую информацию этих пациентов с образцами, предоставленными здоровыми добровольцами и выявили определенную закономерность: у пациентов обнаружились мутации в пяти генах. Ученые обнаружили у всех аналогичные модификации генов DPP9, TYK2, IFNAR2, а также OAS1, OAS2 и OAS3. При том, вариации в пяти генах были связаны с развитием тяжелого течения COVID-19 — по мнению авторов исследования, эти мутации влияют на работу иммунной системы, не позволяя сформироваться быстро иммунитету против коронавируса и способствуют развитию пневмонии – одному из грозных осложнений коронавирусной инфекции.

При этом генетики подчеркнули, что исследование не было направлено на прогнозирование того, кто может серьезно заболеть COVID-19, а больше сосредоточено на поиске «биологических ключей, которые приведут нас к эффективному лечению», отмечается в исследовании. «Наши результаты сразу показывают, какие лекарства должны быть в верхней части списка для клинических испытаний. Мы можем тестировать только несколько лекарств за раз, поэтому правильный выбор спасет тысячи жизней. Если мы выберем правильное [медикаментозное] вмешательство для следующих клинических испытаний, то мы обнаружим, что оно сработает раньше…», — заявил консультант Королевской больницы Эдинбурга профессор Кеннет Бейли.

Эпидемиолог Роспотребнадзора назвала последствия коронавирусной инфекции

Слабость, быстрая утомляемость, снижение памяти и концентрации внимания, головная боль и чувство жжения в груди могут быть последствиями COVID-19. Об этом заявила Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сообщают РИА Новости.

«В большинстве случаев после перенесенного ОРВИ человек еще долгое время чувствует слабость и быструю утомляемость. Особенно это характерно для тех, кто перенес грипп или COVID-19. Также человек может отмечать какие-то когнитивные нарушения, например, снижение памяти, концентрации внимания», — сказала Пшеничная. Кроме того, некоторые пациенты после коронавируса жалуются на кашель, жжение в груди, головную боль, мышечные боли, головокружение и тахикардию.

Она также отметила, что после тяжелой инфекции рекомендуется не сразу выходить на работу, а дать время на восстановление организма. «Неслучайно существует реабилитационный период, когда после тяжелой инфекции рекомендуется не сразу выходить на работу, а поберечь себя, дать время на восстановление организма», — напомнила специалист.

Чуть раньше иммунолог, академик РАН Александр Караулов высказал мнение, что степень тяжести COVID-19 будет зависеть от того, насколько иммунитет подготовлен к защите организма. По его словам, для укрепления иммунитета важно принимать витамины и соблюдать режим сна. Кроме того, необходимо избегать стрессовых ситуаций. В случае болезни нужно строго выполнять инструкции врача и контролировать состояние хронических заболеваний, чтобы не допустить тяжелой формы коронавируса.

На момент подготовки материала в мире зафиксировано 72 220 488 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 1 613 868 человек, вылечились 50 606 875 заразившихся. В России выявлено более 2,65 миллиона пострадавших, она остается на четвертом месте после США, Индии, Бразилии. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается также во Франции. Более миллиона заразившихся - в Великобритании, Италии, Турции, Испании, Аргентине, Колумбии, Германии, Мексике, Польше, Иране.