Происшествия

сегодня, 10:56

На улице Кривенкова горел автомобиль

955
#пожар
На улице Кривенкова горел автомобиль

Машину удалось спасти.

Вчера в 19:20 в Липецке напротив дома №7 на улице Кривенкова загорелся автомобиль «Лада Ларгус».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, возгорание произошло в багажнике автомобиля «Лада Ларгус», огнём были уничтожены сгораемые узлы и агрегаты багажного отделения на площади 0,5 квадратных метра. На возгорание выезжало одно отделение пожарной части, и благодаря стараниям пожарных автомобиль удалось спасти и вовремя потушить.

По предварительной версии, причиной возгорания стал аварийный режим работы электроприборов автомобиля.
955
#пожар

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