На улице Кривенкова горел автомобиль

Машину удалось спасти.

Вчера в 19:20 в Липецке напротив дома №7 на улице Кривенкова загорелся автомобиль «Лада Ларгус».



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, возгорание произошло в багажнике автомобиля «Лада Ларгус», огнём были уничтожены сгораемые узлы и агрегаты багажного отделения на площади 0,5 квадратных метра. На возгорание выезжало одно отделение пожарной части, и благодаря стараниям пожарных автомобиль удалось спасти и вовремя потушить.



По предварительной версии, причиной возгорания стал аварийный режим работы электроприборов автомобиля.