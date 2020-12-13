Происшествия
сегодня, 10:56
На улице Кривенкова горел автомобиль
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Машину удалось спасти.
Вчера в 19:20 в Липецке напротив дома №7 на улице Кривенкова загорелся автомобиль «Лада Ларгус».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, возгорание произошло в багажнике автомобиля «Лада Ларгус», огнём были уничтожены сгораемые узлы и агрегаты багажного отделения на площади 0,5 квадратных метра. На возгорание выезжало одно отделение пожарной части, и благодаря стараниям пожарных автомобиль удалось спасти и вовремя потушить.
По предварительной версии, причиной возгорания стал аварийный режим работы электроприборов автомобиля.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, возгорание произошло в багажнике автомобиля «Лада Ларгус», огнём были уничтожены сгораемые узлы и агрегаты багажного отделения на площади 0,5 квадратных метра. На возгорание выезжало одно отделение пожарной части, и благодаря стараниям пожарных автомобиль удалось спасти и вовремя потушить.
По предварительной версии, причиной возгорания стал аварийный режим работы электроприборов автомобиля.
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