Часть села Подгорное останется без воды и тепла

12 декабря с 10:00 до 17:00 без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Ильича, Ватутина, Зеленой, Литейной, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Новоселов, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, а также переулков Театрального, Паркового, Лесного, 2-го Лесного, Садового, 2-го Садового, Моторного, 2-го Моторного. Здесь будут проводить аварийные ремонтные работы по заявке жителей. Воду для питья и хозяйственных нужд подвезут по требованиям.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22 по улице 6-й Гвардейской Дивизии, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 по улице К. Шаталовой. Цистерна с питьевой водой подъедет по адресу: улица 6-й Гвардейской Дивизии, 14.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в селе Подгорном – здесь без воды останутся жители домов №№ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 по улице Крайней, №№ 4, 6, 10, 12, 14, 14б, 16, 18, 20 по улице Подгоренской и котельная «Подгорное». Воду в Подгорном можно будет набрать возле дома № 2 по улице Крайней.



Также часть жителей чела Подгорное с 10:00 до 20:00 останутся без тепла и горячей воды – отопления не будет в домах №№ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 по улице Крайней.



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8 по улице Доватора, № 9 по улице Папина, № 2 по улице Гоголя, № 13 по улице Юных Натуралистов.



13 декабря с 10:00 до 14:00 не будет холодной воды в доме № 40 по улице Ленина.



Воду, свет и тепло отключат из-за аварийных ремонтных работ на сетях, сообщили в ЛГЭК.

