Общество
8 минут назад
В Липецкой области открыли второй памятник героям Первой мировой войны
Стелу с орлом и Георгиевскими крестами установили в Лебедяни на берегу реки Дон
Сегодня на набережной в Лебедяни установлен памятник лебедянцам - участникам Первой мировой войны.
Инициатива установки памятника принадлежит Лебедянскому фонду культуры. Стела изготовлена благодаря поддержке Фонда президентских грантов и активному участию лебедянски благотворителей.
Накануне в Лебедяни на здании Дома ремёсел, на Советской, 24, где в годы войны размещался лазарет Всероссийского земского союза для раненых, открыта мемориальная доска. В тот же день в Лебедянском краеведческом музее прошла презентация книги «Долг свой исполнили» о городе и лебедянцах в годы Первой мировой войны.
- И новый памятник, и мемориальная доска, и книга памяти — это наша дань уважения героям прошлых времен и исполнение долга ныне живущих, - сообщил GOROD48 руководитель Лебедянского фонда культуры Валерий Акимов.
В год столетия начала Первой мировой войны, в 2014-м, в Липецке на улице Терешковой был установлен памятник героям Первой мировой войны работы художника Александра Манилова. Инициатором установки памятника в Липецке стало Российское военно-историческое общество.
На фронтах Первой мировой воевали около 70 тысяч жителей районов ныне входящих в Липецкую область. В царской армии действовали пехотные полки - Усманский, Задонский, Лебедянский, Елецкий. Задонский полк во время обороны крепости Осовец пришел на помощь Землянскому полку во время известной "атаки Мертвецов". Героизм во время той атаки также проявили бойцы - жители Усманского и Долгоруковского уездов, и города Липецка.
Фото Валерия Акимова
Инициатива установки памятника принадлежит Лебедянскому фонду культуры. Стела изготовлена благодаря поддержке Фонда президентских грантов и активному участию лебедянски благотворителей.
Накануне в Лебедяни на здании Дома ремёсел, на Советской, 24, где в годы войны размещался лазарет Всероссийского земского союза для раненых, открыта мемориальная доска. В тот же день в Лебедянском краеведческом музее прошла презентация книги «Долг свой исполнили» о городе и лебедянцах в годы Первой мировой войны.
- И новый памятник, и мемориальная доска, и книга памяти — это наша дань уважения героям прошлых времен и исполнение долга ныне живущих, - сообщил GOROD48 руководитель Лебедянского фонда культуры Валерий Акимов.
В год столетия начала Первой мировой войны, в 2014-м, в Липецке на улице Терешковой был установлен памятник героям Первой мировой войны работы художника Александра Манилова. Инициатором установки памятника в Липецке стало Российское военно-историческое общество.
На фронтах Первой мировой воевали около 70 тысяч жителей районов ныне входящих в Липецкую область. В царской армии действовали пехотные полки - Усманский, Задонский, Лебедянский, Елецкий. Задонский полк во время обороны крепости Осовец пришел на помощь Землянскому полку во время известной "атаки Мертвецов". Героизм во время той атаки также проявили бойцы - жители Усманского и Долгоруковского уездов, и города Липецка.
Фото Валерия Акимова