В обороне крепости Осовец участвовали липчане, усманцы, долгоруковцы и задонцы

А на помощь понесшему огромные потери 226-му Землянскому полку пришел 228-й Задонский полк

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(автор Константин Бирюков, на фото реконструкторы клуба "Пехотинец" .

Сегодня памятная дата военной истории России – подвиг бойцов русской армии при обороне крепости Осовец.С сентября 1914 по август 1915-го взор всего мира был прикованы к осаде русской крепости Осовец. Оборона этой крепости явит беспрецедентный пример стойкости духа и мужества русского солдата. Подвиг обороны Осовца повторят лишь бойцы советской армии, оборонявшие Брестскую крепость в 1941 году.8 месяцев беспрерывной осады, три штурма, все это время дрались с немцами на подступах крепости бойцы 226-го Землянского полка. Этот полк был сформирован в Землянском уезде Воронежской губернии, в который в то время входили многие поселения южной части Липецкой области. Среди тех, кто оборонял Осовец, были и наши земляки, ведь набирали солдат в каждом селе. Имена некоторых из них восстановил воронежский историк, выпускник липецкого педагогического университета Виктор Бахтин. Также Виктор Бахтин установил, что во время ставшей известной на весь мир Атаки Мертвецов, на помощь понесшему огромные потери 226-у Землянскому полку пришел 228-й Задонский полк. В Задонском полку служили несколько жителей Липецка – Черкасов Константин Яковлевич и Архипцев Архип Сергеевич (старший унтер офицер) Известно, что Черкасов Константин выбыл из полка за 10 дней до газовой атаки, а вот Архипцев Архипцев скорее всего был участником тех событиях.Абсолютно точно, участником Атаки Мертвецов стал 36-летний житель Усманского уезда Иван Константинович Стефашкин, младший унтер офицер 4 роты 226-го Землянского полка. 26 июля 1915-го (6 августа по новому стилю) он был отправлен с позиций у Осовца в госпиталь с отравлением газом.Участником Атаки Мертвецов был и младший унтер офицер Григорий Климов села Нижний Ломовец Землянского уезда (ныне Долгоруковский район Липецкой области). Он погиб 24 июля (6 августа) 1915 от отравления удушливыми газами в крепости Осовец.Земляк, и видимо родственник Григория Климова – Антон Климов, «за геройство проявленное при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915-го награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута», гласят документы архивов.По словам Виктора Бахтина, сейчас открываются многие архивы, оцифровываются документы и с каждым годом становится все более известно о разных событиях. Не исключено, что в ближайшее время появятся еще больше сведений о жителях нынешней Липецкой области, Липецка, участвовавших в обороне Осовца. Ведь и Землянский и Задонский полки формировались большей частью по территориальному признаку.В конце августа 1914-го русские войска потерпели крупное поражение в Восточной Пруссии у Танненберга, 2-я армия генерала Самсонова понесла огромные потери - до 6 тысяч убитыми, 20 тысяч ранеными. В плен попали 50 тысяч наших солдат, а сам генерал Самсонов застрелился. Наши войска отходили, кайзеровские наступали. Русская Крепость Осовец была расположена на территории нынешней Польши, и через нее лежал путь в Россию. Обойти крепость было невозможно, она располагалась на берегу реки Бобры, кругом же - одни сплошные болота. В сентябре 1914-го к крепости подошли части 8-й германской армии, участвовавшей ранее в разгроме частей армии Самсонова, и 40 пехотных батальонов сразу же пошли в атаку. Шесть дней длился обстрел крепости орудиями большого калибра, но гарнизон первый штурм выдержал.Немцы, предлагали гарнизону уйти из крепости. Вот как описывает этот эпизод писатель Валентин Пикуль, в своей книге «Нечистая сила». «Под белым флагом парламентера в крепость Осовец явился германский офицер и сказал генералу М. С. Свечникову: — Мы даем вам полмиллиона имперских марок за сдачу фортов. Поверьте, это не взятка и не подкуп — это простой подсчет, что при штурме Осовца мы истратим снарядов на полмиллиона марок. Нам выгоднее истратить стоимость снарядов, но зато сохранить сами снаряды. Не сдадите крепость — обещаю вам, через сорок восемь часов Осовец как таковой перестанет существовать! Свечников ответил парламентеру вежливо: — Предлагаю вам остаться со мною. Если через сорок восемь часов Осовец будет стоять, я вас повешу. Если Осовец будет сдан, пожалуйста, будьте так добры, повесьте меня. А денег не возьмем!»Командование российских императорских войск требовало от гарнизона продержатся хотя бы 48 часов. Но крепость стояла... 190 дней!Второй штурм крепости немцы предприняли в феврале 1915-го. Под ее стены были привезены четыре осадные мортиры «Шкода» калибра 305 мм., четыре 420-мм «Большие Берты» 800 килограммовые снаряды который оставляли воронки пяти метров в глубину и диаметром 15 метров, и 64 других осадных орудий. Сверху крепость бомбили аэропланы. Начался ад. Европейская пресса в те дни писала: «Страшен был вид крепости, вся крепость была окутана дымом, сквозь который, то в одном, то в другом месте вырывались огромные огненные языки от взрыва снарядов; столбы земли, воды и целые деревья летели вверх; земля дрожала, и казалось, что ничто не может выдержать такого ураганного огня. Впечатление было таково, что ни один человек не выйдет целым из этого урагана огня и железа».Вот как вспоминал участник обороны крепости С.Хмельков: «Противник 25 февраля открыл огонь по крепости, довел его 27 и 28 февраля до ураганного и так продолжал громить крепость до 3 марта. За эту неделю ужасающего обстрела по крепости было выпущено 200-250 тысяч только тяжелых снарядов. Всего за время осады – до 400 тысяч. Кирпичные постройки разваливались, деревянные горели, слабые бетонные давали огромные отколы в сводах и стенах; проволочная связь была прервана, шоссе испорчено воронками, окопы и все усовершенствования на валах, как то: козырьки, пулеметные гнезда, легкие блиндажи, стирались с лица земли». Но выстояли наши бойцы и в этот раз и даже подбили две «Большие Берты» и взорвали склад боеприпасов неприятеля.Третий штурм был предпринят лишь спустя полгода. Один из эпизодов штурма 6 августа 1915 года вошел в историю как «Атака мертвецов». Против оборонявшихся русских немцы применили отравляющие газы, развернув 30 батарей состоящих из нескольких тысяч баллонов начиненных смесью хлора с бромом. Рано утром 6 августа на позиции русских потек ядовитый дым. Газовое облако достигло 15 метров в высоту и 8 километров в ширину. Облако уничтожило на своем пути все живое — листья на деревьях свернулись и опали, трава почернела, все медные предметы покрылись зеленой окисью хлора. У защитников же крепости не было противогазов. В добавок к химической атаке немцы начали массированный артиллерийский обстрел, а вслед за газовым облаком на позиции русских пошли 14 батальонов — порядка 7 тысяч кайзеровских солдат. Казалось — всё, защитники крепости обречены, Осовец падет. Но из облаков газа на немцев обрушилась контратака русской пехоты. То были остатки 13-й роты 226-го Землянского пехотного полка. По свидетельству очевидцев из числа участников тех событий, зрелище было страшным: лица бойцов были замотаны тряпками, солдаты шли в атаку в клубах зеленого дыма, сотрясаясь от жуткого кашля, буквально выплевывая куски легких на окровавленные гимнастерки. И, ввергнутые в ужас немцы, не приняв боя бросились бежать затаптывая друг друга, повисая на колючей проволоке. Несколько десятков солдат призванных из Воронежской губернии, будучи чуть живыми, обратили в бегство несколько тысяч немцев.В итоге, Осовец так и не был сдан немцам. Русские оставили его 18 августа, так как дальнейшая оборона крепости потеряла целесообразность, свою задачу по сковыванию значительных сил противников она выполнила...