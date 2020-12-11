Недостроенное в Липецке казино никому не нужно

Организаторы публичных торгов не получили ни одного отклика на лот.

Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области завершило торги по продаже долгостроя на пересечении проспектов Победы и 60 лет СССР. Торги на недостроенное казино признаны несостоявшимися: на лот не поступило ни одной заявки.



Напомним, здание для казино-отеля оценили в 211 300 480 рублей 67 копеек. Гостиница, построенная только на 14%, продавалась на аукционе без права аренды земельного участка под зданием.



Этот долгострой передал администрации Липецкой области региональный арбитражный суд. Летом 2020 года управление имущественных и земельных отношений выиграло иск у ОАО «Комплекс гостиницы «Орленок» об изъятии долгостроя и его реализации с торгов.



Срок договора арены земельного участка в районе Октябрьского рынка истек в феврале 2020 года. Согласно договору "Орленок" должен был достроить гостинично-развлекательный комплекс, который заложили более 15 лет назад. В 2018 году в результате осмотра земельного участка было установлено, что строительные работы там не ведутся. Чиновники обратились в суд для досрочного расторжения договора аренды. Договор аренды расторгли прошлым летом. Но на данном земельном участке остался объект незавершенного строительства степенью готовности 14%, срок действия разрешения на строительство которого истек еще в 2016 году.



Известно, что предыдущий собственник долгостроя, который хотела построить в Липецке группа компаний «Корстон», живет в США. Инвестор, когда с ним на диалог выходила мэрия Липецка, утверждал, что ищет покупателей на долгострой, и исправно платил аренду и земельный налог. Стройка на пересечении проспекта Победы и улицы 60 лет СССР по факту остановилась более 12 лет назад.



«Корстон» собирался построить в Липецке торгово-развлекательный центр общей площадью 72 тыс. кв. м. Он должен был включать в себя гостиницу на 200-300 номеров, бизнес-центр на 5-7 тыс. кв. м, торговый комплекс на 20-40 тыс. кв. м и развлекательный комплекс с четырьмя-шестью кинотеатрами, тремя-четырьмя ресторанами, супермаркетом. Но сердцем «Орленка» должен быть игровой бизнес. Потом законодательство изменилось, и инвестор, житель Москвы, имеющий двойное гражданство, потерял к объекту всякий интерес. Чиновники не раз приглашали его в Липецк на разговор, но он чистосердечно признался, что без развлекательной составляющей гостиница ему не нужна.