Общество

сегодня, 11:24

Недостроенное в Липецке казино никому не нужно

7 1611
#казино #гостиница #торги #долгострой
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Недостроенное в Липецке казино никому не нужно

Организаторы публичных торгов не получили ни одного отклика на лот.

Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области завершило торги по продаже долгостроя на пересечении проспектов Победы и 60 лет СССР. Торги на недостроенное казино признаны несостоявшимися: на лот не поступило ни одной заявки.

Напомним, здание для казино-отеля оценили в 211 300 480 рублей 67 копеек. Гостиница, построенная только на 14%, продавалась на аукционе без права аренды земельного участка под зданием.

Этот долгострой передал администрации Липецкой области региональный арбитражный суд. Летом 2020 года управление имущественных и земельных отношений выиграло иск у ОАО «Комплекс гостиницы «Орленок» об изъятии долгостроя и его реализации с торгов.

Срок договора арены земельного участка в районе Октябрьского рынка истек в феврале 2020 года. Согласно договору "Орленок" должен был достроить гостинично-развлекательный комплекс, который заложили более 15 лет назад. В 2018 году в результате осмотра земельного участка было установлено, что строительные работы там не ведутся. Чиновники обратились в суд для досрочного расторжения договора аренды. Договор аренды расторгли прошлым летом. Но на данном земельном участке остался объект незавершенного строительства степенью готовности 14%, срок действия разрешения на строительство которого истек еще в 2016 году.

Известно, что предыдущий собственник долгостроя, который хотела построить в Липецке группа компаний «Корстон», живет в США. Инвестор, когда с ним на диалог выходила мэрия Липецка, утверждал, что ищет покупателей на долгострой, и исправно платил аренду и земельный налог. Стройка на пересечении проспекта Победы и улицы 60 лет СССР по факту остановилась более 12 лет назад.

«Корстон» собирался построить в Липецке торгово-развлекательный центр общей площадью 72 тыс. кв. м. Он должен был включать в себя гостиницу на 200-300 номеров, бизнес-центр на 5-7 тыс. кв. м, торговый комплекс на 20-40 тыс. кв. м и развлекательный комплекс с четырьмя-шестью кинотеатрами, тремя-четырьмя ресторанами, супермаркетом. Но сердцем «Орленка» должен быть игровой бизнес. Потом законодательство изменилось, и инвестор, житель Москвы, имеющий двойное гражданство, потерял к объекту всякий интерес. Чиновники не раз приглашали его в Липецк на разговор, но он чистосердечно признался, что без развлекательной составляющей гостиница ему не нужна.
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#казино #гостиница #торги #долгострой
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Комментарии (7)

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зритель

14 минут назад
вот чем занимались власти, вместо строительства детских садов и других нужных городу объектов, выделяли землю под казино, видимо сами собирались там участвовать
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Однозначно

23 минуты назад
Это. Проект для Липецка, зарплаты и уровень жизни Липчан будут приносить прибыль!
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ЮРА

24 минуты назад
В здравом уме и при трезвом сознании туда ни одни клммерсант не сунится. Отдать 211 миллионов и ещё вбухать миллионы на снос бетоных конструкций.
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Любопытный

24 минуты назад
Макс, видимо продавали возможность платить пожизнено аренду того участка кому он принадлежит..
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Строитель

27 минут назад
Какой дурак этот хлам будет за 200 млн покупать тем более под названием казино - запрещенное в нашем регионе данная деятельность. Чиновники как всегда на высоте))
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Объясните неосведомленному

30 минут назад
Без права аренды - это в собственность или только материалы (мусор) продаётся. (Ничего в этом не понимаю, но всё же интересно).
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Макс

45 минут назад
Т.е. продавались конструкции? И кому они нужны без участка?
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