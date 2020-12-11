Новый детский сад в микрорайоне «Звездный» ввели в эксплуатацию

Дошкольное образовательное учреждение №4 носит название «Стартум» и рассчитано на 350 мест – садик включает в себя 14 групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Как отметила заведующая Наталья Грибкова, набор в них ещё открыт и родители, которые хотят записать своих малышей в этот садик, могут обращаться в городской департамент образования с заявлениями.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, педагогический штат дошкольного образовательного учреждения уже укомплектован – в детском садике будут трудиться 28 воспитателей и 14 нянечек, а также инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, психолог и другие педагоги.



Особое внимание в «Стартуме» уделят сенсорике, двигательной и познавательной активности малышей. Для этого будут использовать специальные кабинеты и оборудование. Например, в технолаборатории дети освоят основы конструирования и робототехники, а также познакомятся с профессиями технологических направленностей, в том числе с авиамоделированием. Помимо этого, в садике расположена студия акваанимации.



- Специальная техника рисования на воде не только будет интересна нашим воспитанникам, но и поможет им развивать воображение и мышление, - поделилась Наталья Грибкова.



Кроме развивающих студий, в садике присутствуют кабинеты психолога и логопеда, медицинский блок, музыкальный, спортивный и актовый залы. Все ясельные группы, в соответствии с нормативами, расположены на первом этаже, и оборудованы подогревом полов. Помимо этого, на прилегающей территории обустроены игровые и спортивные площадки с безопасным прорезиненным покрытием – все они тематические и оформлены с учётом возраста детей.



Детский сад в микрорайоне «Звездный» стал одним из трех дошкольных образовательных учреждений, которые построили в этом году в рамках национального проекта «Демография» - новые садики также возвели в микрорайонах «Победа» и «Европейский». На строительство каждого из них было выделено 165 миллионов рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов.



Фото пресс-службы администрации Липецка.



